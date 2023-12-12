Его девушка Каган Брукс сняла на камеру, как пара проходит на посадку и находит свои места. Рюкзак с парашютом герой видео разместил в отделе для ручной клади.

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Шутка о парашюте зашла слишком далеко

Конечно, большинство пассажиров самолета поняли, что это пранк. Но некоторые пользователи тиктока восприняли видео вполне серьезно. Некоторые даже назвали такой прием "Лучшей идеей всех времен".

Хоть это и было шуткой, но видео в тиктоке стало вирусным. Сейчас его просмотрели более 1,7 миллиона пользователей.

Люди в комментариях признаются, что такой нехитрый способ мог бы помочь некоторым пассажирам побороть страх полетов. Другие же просто благодарят за смешную шутку и хорошее настроение. А некоторые начали научную дискуссию о том, можно ли выжить во время разгерметизации салона самолета с парашютом за спиной.

Как спастись во время авиакатастрофы: советы пилота

Кому-то шутки о крушениях самолетов кажутся совсем не смешными. Поэтому бывший пилот раскрыл несколько золотых правил, как можно увеличить свои шансы на выживание в авиакатастрофе.

Прежде всего, нужно еще при посадке внимательно изучить и запомнить все, что вас окружает в салоне самолета. Следует зафиксировать для себя, как далеко от вашего места находится аварийный выход. А дальше – мысленно составить "карту", как быстро добраться до него во время аварийной ситуации.

Салон самолета может быть заполнен дымом, и пассажиры не будут ничего видеть. Поэтому нужно подготовиться к тому, чтобы найти аварийный выход на ощупь.