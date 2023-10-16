Ryanair запускает масштабную зимнюю распродажу: скидки на праздничные даты

Лоукостер Ryanair распродает билеты на популярные даты зимних праздников. Цены на билеты можно найти от 15 евро.

Путешествие на зимние каникулы по привлекательным ценам можно забронировать до 31 октября. Сколько стоят билеты и примеры лучших предложений – смотрите дальше.

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Куда можно бюджетно полететь

Акция действует на рейсы с 15 декабря 2023 по 7 января 2024 года. Количество билетов ограничено. На популярные европейские направления их разбирают довольно быстро, поэтому советуем поторопиться.

Лучшие предложения из Польши:

Варшава – Болонья – от 15 евро;

Варшава – Копенгаген – от 15 евро;

Варшава – Париж – от 15 евро;

Варшава – Вена – от 17 евро;

Варшава – Барселона – от 28 евро;



Краков – Осло – от 15 евро;

Краков – Стокгольм – от 17 евро;

Краков – Лондон – от 21 евро;

Краков – Милан – от 21 евро;



Катовице – Болонья – от 15 евро;

Катовице – Лондон – от 15 евро;

Катовице – Катания – от 17 евро;

Катовице – Пафос – от 21 евро.

Лучшие предложения из Румынии:

Бухарест – Болонья – от 15 евро;

Бухарест – Пиза – от 15 евро;

Бухарест – Салоники – от 17 евро.

Лучшие предложения из Латвии:

Рига – Стокгольм – от 15 евро;

Рига – Лондон – от 17 евро;

Рига – Венеция – от 24 евро.

Лучшие предложения из Литвы:

Вильнюс – Лондон – от 15 евро;

Вильнюс – Осло – от 17 евро;

Вильнюс – Турин – от 20 евро.

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