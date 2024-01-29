В весеннем расписании Ryanair появятся 9 новых рейсов в самые популярные страны

Ирландская авиакомпания Ryanair продолжает объявлять о новых рейсах на 2024 год. На этот раз узнаем направления, которые откроются уже этой весной.

Ирландский лоукостер Ryanair запускает 9 новых рейсов в самые популярные страны Европы. Куда можно полететь уже с марта – смотрите дальше.

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Свежие маршруты из европейских стран

Больше всего новых рейсов на этот раз появится из Италии. Весной открывают маршруты из этой страны в Испанию, Португалию, Венгрию, Молдову, Эстонию, Германию, Францию и Польшу.

Детали о новых рейсах Ryanair:

Кишинев – Будапешт – с 31 марта – 2 раза в неделю;

Верона – Мадрид – с 31 марта – 4 раза в неделю;

Верона – Валенсия – с 31 марта – 4 раза в неделю;

Верона – Порту – с 3 июня – 2 раза в неделю;

Венеция – Кишинев – с 31 марта – 2 раза в неделю;

Милан Мальпенса – Таллин – с 31 марта – 2 раза в неделю;

Триест – Берлин – с 31 марта – 2 раза в неделю;

Триест – Краков – с 1 апреля – 2 раза в неделю;

Триест – Париж Бове – с 3 апреля – 2 раза в неделю.

Узнать больше о новых направлениях и проверить цены на перелеты можно на официальном сайте авиакомпании Ryanair.

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