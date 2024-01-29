В весеннем расписании Ryanair появятся 9 новых рейсов в самые популярные страны
29 января 2024, 13:01Читати новину українською
Источник:Lowcostavia
Ирландская авиакомпания Ryanair продолжает объявлять о новых рейсах на 2024 год. На этот раз узнаем направления, которые откроются уже этой весной.
Ирландский лоукостер Ryanair запускает 9 новых рейсов в самые популярные страны Европы. Куда можно полететь уже с марта – смотрите дальше.
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Свежие маршруты из европейских стран
Больше всего новых рейсов на этот раз появится из Италии. Весной открывают маршруты из этой страны в Испанию, Португалию, Венгрию, Молдову, Эстонию, Германию, Францию и Польшу.
Детали о новых рейсах Ryanair:
- Кишинев – Будапешт – с 31 марта – 2 раза в неделю;
- Верона – Мадрид – с 31 марта – 4 раза в неделю;
- Верона – Валенсия – с 31 марта – 4 раза в неделю;
- Верона – Порту – с 3 июня – 2 раза в неделю;
- Венеция – Кишинев – с 31 марта – 2 раза в неделю;
- Милан Мальпенса – Таллин – с 31 марта – 2 раза в неделю;
- Триест – Берлин – с 31 марта – 2 раза в неделю;
- Триест – Краков – с 1 апреля – 2 раза в неделю;
- Триест – Париж Бове – с 3 апреля – 2 раза в неделю.
Узнать больше о новых направлениях и проверить цены на перелеты можно на официальном сайте авиакомпании Ryanair.
Последние новости Ryanair:
- Ирландский лоукостер отменил 12 рейсов. В графике перевозчика сократили рейсы из Испании, Польши, Иордании, Италии, Германии, Дании, Северной Ирландии, Португалии, Франции, Боснии и Герцеговины, Ирландии и Марокко.
- Самолет авиакомпании Ryanair совершил самый короткий рейс Boeing 737. Он перелетел между двумя аэропортами в Бухаресте. Расстояние между этими аэропортами всего 7 километров. Больше о рекордно коротком полете – узнаете по ссылке.
- Ирландская авиакомпания расширяет карту полетов и запускает еще 3 новых рейса из популярных стран. Новые направления откроются из Дании, Испании и Болгарии. Детали о свежих маршрутах можно найти здесь.
- А вот из аэропорта Варшавы рейсов Ryanair наоборот станет меньше. Из Модлина сократили 20% перелетов этой авиакомпании. Перевозчик изменил свое расписание. 15 рейсов из Варшавы отменили, а еще на 16 маршрутах уменьшили частоту полетов. Среди направлений, которые закрыли, есть рейсы в Амман, Эдинбург, Хельсинки, Неаполь и Ригу.