В Европу за 15 евро: известный лоукостер продает очень дешевые билеты на морские курорты

Лоукостер Ryanair объявил распродажу билетов на самые популярные морские курорты. Она продлится до 14 апреля. Отправиться в путешествие мечты можно от 14 евро.

Распродают билеты на рейсы от 30 апреля до 30 июня 2024 года. Этот период захватит межсезонье и старт морского сезона. Детали рассказывает Закордон 24.

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Украинцы смогут отправиться в путешествие с территории Польши, Румынии и Венгрии. Добраться до городов, где работают аэропорты, можно автобусами или поездами. Стоит заметить, что путешественников, которые выберут стартовать из Будапешта, ждет приятный сюрприз: в венгерской столице украинцы имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом.

Куда можно улететь

Из польских аэропортов можно вылететь по следующим направлениям:

Варшава – Салоники (Греция) – цена стартует от 22 евро;

Варшава – Неаполь (Италия) – от 35 евро;

Краков – Подгорица (Черногория) – от 18 евро;

Краков – Венеция (Италия) – от 16 евро;

Краков – Барселона Жирона (Испания) – от 26 евро;

Познань – Бари (Италия) – от 18 евро;

Вроцлав – Подгорица (Черногория) – от 19 евро;

Вроцлав – Корфу (Греция) – от 27 евро;

Вроцлав – Палермо (Италия) – от 38 евро;

Гданьск – Задар (Хорватия) – от 22 евро.

Из румынских:

Бухарест – Катания (Италия) – от 25 евро;

Бухарест – Корфу (Греция) – от 27 евро;

Бухарест – Мальта – от 38 евро.

Из венгерских:

Будапешт – Салоники (Греция) – от 15 евро;

Будапешт – Римини (Италия) – от 16 евро;

Будапешт – Неаполь (Италия) – от 20 евро;

Будапешт – Пафос (Кипр) – от 16 евро.

Ryanair возвращается в Израиль

Также лоукостер Ryanair принял решение вернуться в Израиль. Ранее рейсы остановили из-за того, что в местном аэропорту работал только более дорогой терминал. Бюджетной – закрыли на фоне войны ХАМАС с Израилем и уменьшения количества туристов. В то же время по состоянию на апрель 2024 года ситуацию удалось урегулировать. Рейсы возобновят уже в июне.