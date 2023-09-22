Ryanair отменяет почти 20 рейсов из "родного" Дублина: что случилось

В общей сложности это коснется 17 маршрутов, поскольку компания приняла стратегическое решение перевести 19 самолетов в альтернативные европейские аэропорты с более выгодными условиями обслуживания. Ожидается, что этот шаг окажет значительное влияние на количество пассажиров с прогнозируемым уменьшением примерно на 10% по сравнению с предыдущим годом.

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Исполнительный директор Ryanair Эдди Уилсон сделал это заявление, подчеркнув стремление авиакомпании оптимизировать свою деятельность и поддерживать высокие стандарты удовлетворенности клиентов.

Такое решение было принято из-за повышения "и без того чрезмерного сбора с пассажиров на смехотворные 45%" со стороны оператора аэропорта Дублина DAA,

– объяснила в своем заявлении Ryanair.

Авиакомпания выразила убеждение, что вместо того, чтобы прибегать к увеличению собрания, оператор должен был рассмотреть возможность принятия прибыльной схемы экологического стимулирования. Эта схема, похожая на внедренные несколькими европейскими аэропортами, будет предлагать вознаграждение самолетам, которые продемонстрируют меньшие выбросы.

Также Ryanair выдвинула обвинения в адрес DAA, утверждая, что руководство аэропорта было несовершенным в нескольких областях. Ирландская бюджетная авиакомпания подвергла критике недостаточное обеспечение персоналом службы безопасности в течение летнего сезона.

Кроме того, Ryanair обеспокоена неправильным распределением средств налогоплательщиков на непродуманные инфраструктурные проекты в аэропорту Дублина.

Дублинский аэропорт / Фото great-ireland.co.il

Что известно о переводе самолетов?

При этом в авиакомпании заявили, что те 19 самолетов, которые она переведет из аэропорта Дублина в другие страны Европы, являются частью ее парка "экологических" самолетов Boeing 737 8200 "Gamechanger", снижающих шум на 40% и выбросы CO2 на 16%, одновременно перевозя на 4% больше пассажиров рейса.

Со всем тем, Уилсон спрогнозировал рост цен на билеты авиакомпании через Дублин, который в последние годы становится все популярнее среди иностранных туристов и мигрантов.

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