Ryanair отменяет почти 20 рейсов из "родного" Дублина: что случилось
Источник:The Independent
Ryanair, известный ирландский лоукост-перевозчик со штаб-квартирой в Дублине, недавно объявил о своих планах сократить частоту полетов через аэропорт Дублина зимой 2023/2024 годов. Это сокращение является прямым ответом на увеличение сборов с пассажиров.
Ryanair отменяет почти 20 рейсов
В общей сложности это коснется 17 маршрутов, поскольку компания приняла стратегическое решение перевести 19 самолетов в альтернативные европейские аэропорты с более выгодными условиями обслуживания. Ожидается, что этот шаг окажет значительное влияние на количество пассажиров с прогнозируемым уменьшением примерно на 10% по сравнению с предыдущим годом.
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Исполнительный директор Ryanair Эдди Уилсон сделал это заявление, подчеркнув стремление авиакомпании оптимизировать свою деятельность и поддерживать высокие стандарты удовлетворенности клиентов.
Такое решение было принято из-за повышения "и без того чрезмерного сбора с пассажиров на смехотворные 45%" со стороны оператора аэропорта Дублина DAA,
– объяснила в своем заявлении Ryanair.
Авиакомпания выразила убеждение, что вместо того, чтобы прибегать к увеличению собрания, оператор должен был рассмотреть возможность принятия прибыльной схемы экологического стимулирования. Эта схема, похожая на внедренные несколькими европейскими аэропортами, будет предлагать вознаграждение самолетам, которые продемонстрируют меньшие выбросы.
Также Ryanair выдвинула обвинения в адрес DAA, утверждая, что руководство аэропорта было несовершенным в нескольких областях. Ирландская бюджетная авиакомпания подвергла критике недостаточное обеспечение персоналом службы безопасности в течение летнего сезона.
Кроме того, Ryanair обеспокоена неправильным распределением средств налогоплательщиков на непродуманные инфраструктурные проекты в аэропорту Дублина.
Дублинский аэропорт / Фото great-ireland.co.il
Что известно о переводе самолетов?
При этом в авиакомпании заявили, что те 19 самолетов, которые она переведет из аэропорта Дублина в другие страны Европы, являются частью ее парка "экологических" самолетов Boeing 737 8200 "Gamechanger", снижающих шум на 40% и выбросы CO2 на 16%, одновременно перевозя на 4% больше пассажиров рейса.
Со всем тем, Уилсон спрогнозировал рост цен на билеты авиакомпании через Дублин, который в последние годы становится все популярнее среди иностранных туристов и мигрантов.
Последние новости Ryanair:
- Уже этой осенью ирландский лоукостер запустит 7 новых направлений. Первые рейсы запланированы на октябрь-ноябрь. Европейский перевозчик анонсировал новые осенние направления из таких городов: Дублин, Марсель, Пиза, Брюссель, Мадрид, Милан и Порту. Среди новых маршрутов появятся рейсы в Иорданию, Эстонию и Финляндию.
- Ryanair отменяет рейсы из польского аэропорта Модлин. Авиакомпания вынуждена аннулировать около 140 вечерних и ночных рейсов в сентябре. В это время в польском аэропорту Варшава-Модлин будут менять освещение на взлетной полосе.
- Эксперты Avianews проанализировали, какой лоукостер действительно дешевле – Ryanair или Wizz Air. Они сравнили средние цены на билеты и дополнительные услуги. Что получилось – читайте по ссылке.
- Авиакомпания Ryanair продолжает увеличивать количество своих направлений. На этот раз лоукостер планирует запустить 5 свежих рейсов в октябре-ноябре 2023 года.
- Ryanair заслужил репутацию одной из самых бюджетных авиакомпаний в мире. Однако авиакомпания использует разные стратегии, чтобы пассажир в конечном итоге заплатил больше, чем начальная цена билета. Предлагаем 4 наиболее распространенных приема, с помощью которых цена на рейс Ryanair может увеличиться.
- Крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания Ryanair предлагает дешевые авиабилеты этой осенью из аэропорта Тель-Авива. Улететь можно за двумя десятками направлений.