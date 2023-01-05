Ryanair объявил быструю распродажу: акционные направления и стоимость билетов
5 января 2023, 13:29Читати новину українською
Источник:Ryanair
Ирландский лоукостер Ryanair объявил о новой короткой распродаже. Она продлится всего два дня – 5 и 6 января 2023 года.
Ryanair объявил быструю распродажу
Авиаперевозчик предлагает билеты со скидкой 20%. Промо распространяется на бронирование в период с 9 января по 28 февраля 2023 года.
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Примеры бронирований из Вильнюса:
- Бремен – 14 евро;
- Осло – 14 евро;
- Нюрнберг – 16 евро;
- Париж – 16 евро;
- Вена – 20 евро.
Из Варшавы:
- Болонья – 55 злотых (12 евро);
- Милан – 55 злотых (12 евро);
- Венеция – 55 злотых (12 евро);
- Кельн – 63 злотых (14 евро);
- Порту – 181 злотый (39 евро).
Из Рима:
- Братислава – 10 евро;
- Лондон – 10 евро;
- София – 10 евро;
- Вроцлав – 10 евро;
- Мальта – 12 евро;
- Ливерпуль – 12 евро;
- Брюссель – 12 евро;
- Эдинбург – 20 евро.
Из Вены:
- Милан – 10 евро;
- Стокгольм – 10 евро;
- Вильнюс – 10 евро;
- Венеция – 10 евро;
- Копенгаген – 12 евро;
- Лондон – 14 евро;
- Ларнака – 16 евро;
- Амман, Иордания – 20 евро.
Это не единственные направления, по которым можно приобрести акционные билеты. Чтобы ознакомиться с полным перечнем, перейдите на страницу распродажи и выберите интересующую вас страну, и тогда определите, куда хотите полететь.Обратите внимание! Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании ryanair.com, а также поискать выгодные предложения на kiwi.com.
Последние новости Ryanair:
- Ирландский лоукостер Ryanair в 2023 году запустит 6 новых рейсов. Они будут осуществляться из Польши и Румынии.
- Авиакомпания планирует уже в первом полугодии 2023 года соединить польские Гданьск, Краков, Катовице, Познань, Жешув и Вроцлав с 17 другими городами Европы. На первых новых маршрутах самолеты начнут летать уже с марта следующего года.
- Уже в марте 2023 перевозчик возобновит сообщение из Кракова, Вроцлава и Варшавы с Афинами. В тот же месяц стартует новый рейс Люблин – Милан, а летом – из Кракова в Варну.