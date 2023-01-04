Билеты по акционным ценам можно приобрести с вылетом до 15 июня. Но заметьте, что сама распродажа "Vuela, vuela" продлится только до 19 января 2023 года. Так что успейте приобрести дешевые перелеты не только по Испании, но и в другие страны Европы и даже в Латинскую Америку.

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Перелеты по Европе от 25 евро

Путешествие по Европе на самолете авиакомпании Iberia вам обойдется от 25 евро в одну сторону. Например, рейсы в Порт доступны от 25 евро, в Ниццу или Нанта – от 29, а в Рим, Венецию или Париж билеты стоят всего лишь от 39 евро в одну сторону.

За 174 евро в Нью-Йорк

Для маршрутов по Америке Iberia также предлагает рейсы по всем направлениям, обслуживаемым в США: в Нью-Йорк от 174 евро в одну сторону, в Чикаго от 182 евро, взлетать в Бостон обойдется от 189 евро в одну сторону, в Вашингтон – от 192 евро.

Если планируете отпуск в Латинской Америке, можно найти билет от 250 евро в один.

Перелет плюс проживание

Также есть возможность купить недорого билет вместе с проживанием в отеле. Например, перелет на Майорку и трехдневное проживание в отеле будут стоить 89 евро. А билет и два дня проживания в Париже обойдется в 129 евро.

К слову! Акция "Vuela, vuela" доступна не только для испанского рынка, но и в нескольких европейских странах, включая Францию, Германию и Италию. А в Латинской Америке она активна для путешественников из Колумбии, Аргентины, Чили и Мексики.

Кроме того, сейчас стоит присмотреться к акциям от другой авиакомпании – Air Europa. Там также распродают билеты от 25 евро.