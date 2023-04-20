В 2023 году на получение временной защиты подали почти 30 тысяч украинцев. Какие первые шаги для тех, кто только уезжает в эту страну от войны – дальше в материале!

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Куда обращаться по приезду в Чехию

По прибытии в Чехию с целью получения временной защиты следует уведомить миграционные органы Чехии о своем приезде. Визу временной защиты можно выполнить в одном из региональных центров помощи украинцам (KACPU).

В этих центрах оформляют визу временной защиты сроком до 31 марта 2024, в случае необходимости помогают с поиском жилья, получением временной материальной помощи, предоставляют бесплатное медицинское страхование на 150 дней. Все услуги в этих центрах бесплатны.

Важно помнить: все граждане Украины, прибывающие в Чешскую Республику, обязаны в течение 3 дней после приезда сообщить о своем месте жительства Полицию по делам иностранцев Чешской Республики.

Какие документы нужны?

Регистрация граждан Украины в KACPU осуществляется по любому документу, удостоверяющему личность:

загранпаспорт,

биометрический загранпаспорт,

биометрическая ID-карта.

Если у беженцев (или их детей) нет заграничного, внутреннего паспорта, нужно сначала обратиться в Посольство Украины в Праге, Консульство Украины в Брно для оформления временного документа удостоверения личности. В дальнейшем документы нужно обновить (изготовить) в "ГП Документ".

Украинцы в Чехии – временная защита / Фото Getty Images

Украинцы могут не оформлять временную защиту, но тогда имеют право находиться в Чехии 90 дней в течение 180 дней. В таком случае нужно оформить платное медицинское страхование.

Жилье и выплаты для беженцев в Чехии: главное

Если нужно найти временное жилье, можно обратиться в региональный центр помощи украинцам с просьбой о размещении. Прага не принимает беженцев и направляет в менее загруженные населенные пункты. Украинцев много также в городах Брно и Пльзень.

Граждане Украины, которые получили временную защиту и пока не смогли трудоустроиться, имеют право на получение финансовой помощи. За первый месяц выплачивается 5 000 крон (8 600 гривен) на человека в месяц при условии, что беженец не обеспечен бесплатным проживанием, питанием и основными средствами личной гигиены.

Следующие 5 месяцев сумма такая же – но нужно доказать, что нет доходов. С 7-го месяца сумма пособия изменяется: ребенок до 18 лет будет получать 3 490 крон, взрослый – 4 860 крон.