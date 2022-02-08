Родился в рубашке: украинец чудом спасся в ДТП вблизи Вроцлава

Вблизи польского Вроцлава произошло масштабное ДТП с участием легковушки Skoda, трактора и грузовика. Один из водителей был украинцем. Муж чудом избежал серьезных травм.

Авария произошла 7 февраля около 19:00 на Рендзинском мосту на объездной Вроцлава. Пострадали 2 человека, которые находились в грузовике.

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Легковушка столкнулась с трактором на встречной

По предварительной информации, водитель Skoda не смогла справиться с управлением. Она въехала в защитные заграждения у дороги и столкнулись на встречной с трактором. Им руководил гражданин Украины. Мужчина бросился проверять, все ли хорошо с женщиной.

Грузовик с большой силой ударил трактор

Именно тогда в их автомобили врезался грузовик. Удар был таким мощным, что трактор прорвал изгородь и вылетел с дороги. Водитель-украинец узбежал серьезных травм только потому, что покинул свой транспорт за несколько мгновений до столкновения.

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