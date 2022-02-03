К счастью, никто из людей серьезно не пострадал. Несколько пассажиров получили незначительные травмы.
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Подробнее об аварии в Польше
Инцидент произошел 2 февраля. Как пишут польские СМИ, автобус Ивано-Франковск – Варшава съехал в кювет возле села Кольония-Седлищи, что в 26 километрах от Люблина. 57-летний водитель (гражданин Украины) в критический момент не справился с управлением. Транспортное средство съехало с дороги и перевернулось на бок.
27 пассажиров отделались шоком, некоторые – легкими травмами. На место ДТП сразу прибыли пожарные, медики и полицейские. Людям на месте оказали необходимую помощь.
Причины аварии устанавливают. Известно, что водитель был трезв.
Автобус "Ивано-Франковск – Варшава" перевернулся в Польше / Фото lublin112.pl