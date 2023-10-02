Чешский RegioJet планирует запустить поезд к границе с Украиной: что известно
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Regiojet, известная чешская транспортная компания, обнародовала планы создать новое железнодорожное сообщение. Он должен соединить Ганновер с польским пограничным городом Перемышль.
Из Ганновера до границы с Украиной можно будет добраться поездом
Таким образом, будет легче добраться до границы с Украиной. Детали планов – ниже в материале!
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Компания подала заявку о доступе к железнодорожной сети в польское железнодорожное ведомство UTK и ожидает ответ,
– заявили в пресс-службе Regiojet.
Regiojet уже успешно установил железнодорожное сообщение между Прагой и Перемышлем.
Компания также объявила о своих будущих планах начать железнодорожное сообщение между Прагой и Чопом, важным железнодорожным узлом.
RegioJet хочет запустить поезд из Ганновера в Перемышль / Скриншот из Google Maps
Железная дорога: последние новости
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