Новый контроль на границах для предотвращения нелегальной миграции

О введении нового пограничного контроля на границах с Польшей и Чехией сообщил министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. Она заявила, что нужно сделать больше для защиты хрупкой системы открытых границ Европейского Союза.

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Согласно официальным данным, за первые семь месяцев 2023 года в Германии количество первых запросов на предоставление убежища выросло на 78%. По данным полиции, в августе количество зарегистрированных незаконных пересечений границы с Германией достигло 14 701, что на 66% больше, чем в тот же период 2022-го.

Если нам не удастся лучше защитить внешние границы, тогда открытые границы внутри ЕС будут под угрозой,

– заявила Фезер.

По ее словам, новые меры будут направлены на контрабандистов людей, которые, по ее словам, способствовали пропуску четверти въезжающих в Германию мигрантов.

Она также добавила, что эти мероприятия будут введены совместно с Польшей и Чехией. Так, чешская полиция уже усилила выборочные проверки на границе со Словакией и на автомагистралях в направлении Германии. Германия в ближайшее время запустит свой контроль – будут проводить его в разных местах на границе.

Миграция в Германии

Отмечается, что миграция занимает важное место в повестке дня в Германии в преддверии ряда земельных выборов, на которых ультраправые надеются усилить свое влияние, начиная с выборов в Баварии и Гессене 8 октября.

В частности, муниципалитеты призвали увеличить финансирование, чтобы справиться с прибытиями. Указывают на растянутость размещения и услуг, напоминающую 2015 год, когда Германия приняла более 1 миллиона беженцев, бежавших от войны на Ближнем Востоке.

Кроме увеличения количества незаконных пересечений границы, Германия также приняла около 1 миллиона украинских беженцев за последний год. Они не включены в число запросов о предоставлении убежища, поскольку он автоматически предоставляется при подаче.

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