Новый международный поезд Киев – Хелм прогнозируемо станет очень популярным. Ведь польское направление является наиболее дефицитным сейчас для украинской железной дороги. Особенно это касается сообщения с Варшавой. А из польского Хелма как раз есть удобная пересадка в столицу страны.

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Еще один поезд Киев – Хелм

Новый рейс №119/120 стал третьим ежедневным маршрутом в Хелм. Из Киева он отправляется в 06:28, а прибывает в Хелм в 17:27. Поезд имеет удобную стыковку с польским поездом IC 21100 Хелм – Варшава Всходня. Он отправляется в 18:12. Поэтому ждать пересадки долго не придется.

В обратном направлении поезд отправляется из Хелма в 10:23, а прибывает в Киев в 22:45.

Билеты на поезд Киев – Хелм №119/120 можно приобрести в приложении Укрзализныци, на ее сайте, в официальных чат-ботах и непосредственно в кассах вокзала.

Внимание! Укрзализныця вносит изменения в расписание движения поездов. Начиная с 8 сентября, польская железная дорога приступит к ремонту путей на перемышльском направлении. Некоторые поезда будут отменены, например, №89/90 Киев – Перемышль и №73/74 Харьков – Перемышль. Узнать обо всех изменениях подробнее – можете в этом материале.