PKP раздаст миллион билетов по супернизким ценам

Но предложение ограничено: скидки будут действовать в определенные дни на рейсы. Больше деталей нет, так что акционные билеты, скорее всего, придется "ловить".

Читайте также Билеты за 49 евро: в каких странах ЕС еще действуют льготы на проезд для украинцев

Пассажиры с 1 октября смогут приступить к охоте на дешевые билеты PKP, которая организует железнодорожные перевозки между польскими городами.

Цены билетов на поездки поездами будут ниже. По словам вице-президента PKP Intercity Томаша Гонтажа, компания предложит миллион билетов по суперакционным ценам.

Цены будут начинаться от 19 злотых (например, по маршрутам Варшава – Краков и Гданьск – Варшава), а на поезда премиум – "пендолино" – от 49 злотых,

– говорится в сообщении.

Представители государственной компании заявили, что ее бюджет настолько добр, что можно позволить себе проводить акции.

Так, Гонтаж добавил, что с января по конец августа PKP Intercity перевезла 45 миллионов пассажиров, что на восемь миллионов больше, чем за аналогичный период прошлого года. К концу текущего года компания планирует превысить отметку 60 миллионов пассажиров.

PKP Intercity раздаст миллион билетов по супернизким ценам / Фото intercity.pl

Известна дата запуска нового поезда из Украины в Польшу

Польская железная дорога объявила о включении сообщения Рава-Русская – Варшава в свое расписание. Новый поезд будет курсировать с 15 октября.

Согласно расписанию на сайте польской железной дороги, из Рави-Русской поезд будет отправляться с 11:00 и прибывать в Варшаву (станция Варшава Восточная) в 17:29. Продолжительность дороги – 7,5 часа. Поезд будет курсировать с остановкой на станции Люблин. Из польской столицы поезд будет отправляться в 21:45. До пограничной станции во Львовской области будет прибывать через 6,5 часа – в 5:15.

Поезда будут курсировать ежедневно. Предполагается, что в один рейс будут перевозить до 240 пассажиров. Стоимость билета на поезд из Равы-Русской в Варшаву пока неизвестна.

УЗ увеличивает количество мест на популярный рейс в Польшу

"Укрзализныця" расширяет количество мест на маршруте "Харьков - Перемышль" в Польшу. В железнодорожной компании оптимистично настроены, что обновленное расписание поездов значительно улучшит сообщение между Харьковом и Польшей.

Билеты на рейсы уже доступны для приобретения в приложении Укрзализныци, чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов. Детали поезда по этому маршруту по ссылке !