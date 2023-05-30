Летняя распродажа Ryanair: билеты из Польши и Литвы от 11 евро
30 мая 2023, 18:32Читати новину українською
Источник:Ryanair
Ирландский лоукостер Ryanair запустил распродажу билетов на конец лета. Акция распространяется на направления из Польши и Литвы.
Ryanair распродает билеты на конец лета из популярных для украинцев аэропортов Польши и Литвы. Какие направления и цены предлагают – узнаете дальше.
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Забронировать акционный рейс можно до 8 июня. А отправиться в путешествие – с 22 августа по 30 сентября.
Примеры направлений из Литвы:
- Каунас – Гетеборг – от 10,99 евро;
- Каунас – Братислава – от 13 евро;
- Каунас – Стокгольм – от 16 евро;
- Вильнюс – Осло – от 17 евро.
Примеры направлений из Польши:
- Гданьск – Рига – от 18 евро;
- Вроцлав – Задар – от 28 евро;
- Краков – Задар – от 30 евро;
- Гданьск – Бургас – от 32 евро.
Больше вариантов можно найти на сайте Ryanair.
Последние новости Ryanair:
- Авиакомпания запустила новый рейс из Варшавы на Майорку. Полеты совершаются раз в неделю. Билеты доступны на сайте лоукостера с апреля.
- Ryanair запустил 14 новых рейсов из Дублина на летний сезон: в Грецию, Италию, Испанию и Болгарию.
- Лоукостер открыл новые направления из Европы в Африку. Например, перелет из Барселоны в африканский Уарзазат (Марокко) обойдется около 30 евро в две стороны.