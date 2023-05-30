Летняя распродажа Ryanair: билеты из Польши и Литвы от 11 евро

Ирландский лоукостер Ryanair запустил распродажу билетов на конец лета. Акция распространяется на направления из Польши и Литвы.

Ryanair распродает билеты на конец лета из популярных для украинцев аэропортов Польши и Литвы. Какие направления и цены предлагают – узнаете дальше.

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Забронировать акционный рейс можно до 8 июня. А отправиться в путешествие – с 22 августа по 30 сентября.

Примеры направлений из Литвы:

Каунас – Гетеборг – от 10,99 евро;

Каунас – Братислава – от 13 евро;

Каунас – Стокгольм – от 16 евро;

Вильнюс – Осло – от 17 евро.

Примеры направлений из Польши:

Гданьск – Рига – от 18 евро;

Вроцлав – Задар – от 28 евро;

Краков – Задар – от 30 евро;

Гданьск – Бургас – от 32 евро.

Больше вариантов можно найти на сайте Ryanair.

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