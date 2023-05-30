Ryanair розпродає квитки на кінець літа з популярних для українців аеропортів Польщі та Литви. Які напрямки та ціни пропонують – дізнаєтесь далі.
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Забронювати акційний рейс можна до 8 червня. А вирушити в подорож – з 22 серпня до 30 вересня.
Приклади напрямків з Литви:
- Каунас – Ґетеборг – від 10,99 євро;
- Каунас – Братислава – від 13 євро;
- Каунас – Стокгольм – від 16 євро;
- Вільнюс – Осло – від 17 євро.
Приклади напрямків з Польщі:
- Гданськ – Рига – від 18 євро;
- Вроцлав – Задар – від 28 євро;
- Краків – Задар – від 30 євро;
- Гданськ – Бургас – від 32 євро.
Більше варіантів можна знайти на сайті Ryanair.
Останні новини Ryanair:
- Авіакомпанія запустила новий рейс із Варшави на Майорку. Польоти здійснюються раз на тиждень. Квитки доступні на сайті лоукостера з квітня.
- Ryanair запустив 14 нових рейсів з Дубліна на літній сезон: до Греції, Італії, Іспанії та Болгарії.
- Лоукостер відкрив нові напрямки з Європи до Африки. Наприклад, переліт з Барселони до африканського Уарзазата (Марокко) обійдеться близько 30 євро в дві сторони.