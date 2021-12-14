Работали без договоров: из Польши депортировали 7 украинцев
Источник:In Poland
Польские правоохранители обнаружили, что не все работники одного из предприятий Жаганского уезда имели необходимые документы для работы. Среди нарушителей были и украинцы.
Нарушения были обнаружены совместным усилиям пограничников и инспекторов труда.
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Оказалось, что украинцы работали более 2 недель без письменных договоров и разрешений на работу. Работодатель также нарушил нормы Кодекса охраны труда. Как следствие – против 7 граждан Украины приняли решение о депортации.
Однако пострадали не только украинцы. Немалый штраф в 30 тысяч злотых, то есть примерно 197,6 тысячи гривен, получил работодатель.
Обратите внимание! В Польше планируют принять изменения в законодательство, которые изменят ответственность за нелегальное трудоустройство рабочих. Новые правила могут заработать с 1 января 2022 года. Документ предполагает, что только работодатель будет отвечать за нелегальное трудоустройство.
Что угрожает нелегалам
Если нелегального работника зафиксировали контролирующие органы, то его могут ждать:
- штраф (несколько тысяч евро в странах ЕС);
- процесс экстрадиции (арест и передача лица государством в страну гражданства);
- запрет на въезд (средний срок – от 3 до 5 лет).
Украинцы, к сожалению, не боятся трудоустраиваться нелегально за границей по ряду причин. В частности, множество наших сограждан привыкли работать на черную в родной стране, поэтому подобный опыт за рубежом их не пугает.
Случаи наказания за нарушение миграционного законодательства в Европе – не редкость. К примеру, согласно данным Главного управления полиции Германии, за июль – сентябрь 2020 из страны экстрадировали 300 граждан Украины.