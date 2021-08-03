Работа на Кипре для украинцев: для кого есть перспективы

На острове прошлого года официальную работу получили более 12 тысяч украинцев. Это сделало Кипр одной из самых популярных стран для трудоустройства среди украинцев, которые имеют высшее образование.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости Украины. Наиболее востребованными работниками в последнее время является ИТ-специалисты.

Интересно Онлайн-переводы и безопасность: как оценить риски осуществления транзакций и предотвратить их

Обзор вакансий, доступных украинцам, ищущим работу на Кипре

Официальную работу специалистам сферы информационных технологий предлагают вдвое чаще, чем другим специалистам. Так, 53% всех вакансий региона выставлены с целью трудоустройства именно ИТ-специалистов. Ищут на Кипре прежде всего опытных Java-разработчиков и DevOps-специалистов. Также открыты вакансии для экспертов из сферы Ruby, BigData, Salesforce, PowerBI, PowerApps.

Второй по количеству доступных вакансии является категория "Банки, инвестиции, лизинг". 11% всех предложений касаются этой отрасли. Кипр нуждается в:

финансовых аналитиках;

экспертах в сфере private banking;

специалистах из сферы комплаенса;

менеджерах по работе с клиентами.

В тройку перспективных отраслей попали и "Продажи и административный персонал" (5% предложений). Профессии, с которыми легко можно найти работу на Кипре:

менеджеры по экспорту;

специалисты по продажам;

менеджеры по развитию бизнеса;

специалисты платежных документов;

офис-менеджеры;

архивариусы;

секретари.

Где украинцам легче всего найти работу на Кипре / Изображение grc.ua

Требования к кандидатам

Во всех вакансиях указано, что кандидаты должны владеть английским языком минимум на уровне Intermediate.

52% работодателей рассматривают исключительно претендентов с опытом работы от трех до шести лет.

36% владельцев компаний готовы рассмотреть резюме украинца с опытом работы от года до трех.

Что касается начинающих специалистов, то для них открыты только 7% вакансий региона.

Интересно, что кандидатам, которые имеют более шести лет опыта, доступные 5% вакансий на Кипре.

Перспективы работы на Кипре

Уровень заработных плат, ожидаемо, зависит от профессии и опыта работы. Во внимание принимают также профильное образование и наличие дополнительных дипломов и сертификатов, подтверждающих профессиональный уровень кандидата. Максимально высокую компенсацию с учетом этих требований получают ИТ-специалисты и финансовые аналитики.

Кроме того, работодатели на Кипре уделяют внимание soft skills кандидата. То есть, считаются с тем, насколько легко человек работает в команде, коммуницирует, учится и тому подобное. Навыки взаимодействия с представителями разных культур и национальностей также важны.

44% работодателей на Кипре готовы платить украинцам около 69 тысяч гривен.

34% компаний готовы предложить от 113, 5 тысяч гривен.

На заработок 158 – 248 тысяч гривен могут претендовать 20% кандидатов из Украины.

Лишь 2% работодателей могут платить более 248 тысяч гривен.

Что также важно, 78% кипрских работодателей предлагают украинцам помощь по релокации, с оформлением рабочей визы и документов для членов семьи.

Зарплаты, которые могут получать украинцы на Кипре / Изображение grc.ua