Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости Украины. Наиболее востребованными работниками в последнее время является ИТ-специалисты.

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Обзор вакансий, доступных украинцам, ищущим работу на Кипре

Официальную работу специалистам сферы информационных технологий предлагают вдвое чаще, чем другим специалистам. Так, 53% всех вакансий региона выставлены с целью трудоустройства именно ИТ-специалистов . Ищут на Кипре прежде всего опытных Java-разработчиков и DevOps-специалистов. Также открыты вакансии для экспертов из сферы Ruby, BigData, Salesforce, PowerBI, PowerApps.

Второй по количеству доступных вакансии является категория "Банки, инвестиции, лизинг" . 11% всех предложений касаются этой отрасли. Кипр нуждается в:

финансовых аналитиках;

экспертах в сфере private banking;

специалистах из сферы комплаенса;

менеджерах по работе с клиентами.

В тройку перспективных отраслей попали и "Продажи и административный персонал" (5% предложений). Профессии, с которыми легко можно найти работу на Кипре:

менеджеры по экспорту;

специалисты по продажам;

менеджеры по развитию бизнеса;

специалисты платежных документов;

офис-менеджеры;

архивариусы;

секретари.

Где украинцам легче всего найти работу на Кипре / Изображение grc.ua

Требования к кандидатам

Во всех вакансиях указано, что кандидаты должны владеть английским языком минимум на уровне Intermediate.

52% работодателей рассматривают исключительно претендентов с опытом работы от трех до шести лет.

36% владельцев компаний готовы рассмотреть резюме украинца с опытом работы от года до трех.

Что касается начинающих специалистов, то для них открыты только 7% вакансий региона.

Интересно, что кандидатам, которые имеют более шести лет опыта, доступные 5% вакансий на Кипре.

Перспективы работы на Кипре

Уровень заработных плат, ожидаемо, зависит от профессии и опыта работы. Во внимание принимают также профильное образование и наличие дополнительных дипломов и сертификатов, подтверждающих профессиональный уровень кандидата. Максимально высокую компенсацию с учетом этих требований получают ИТ-специалисты и финансовые аналитики.

Кроме того, работодатели на Кипре уделяют внимание soft skills кандидата. То есть, считаются с тем, насколько легко человек работает в команде, коммуницирует, учится и тому подобное. Навыки взаимодействия с представителями разных культур и национальностей также важны.

44% работодателей на Кипре готовы платить украинцам около 69 тысяч гривен.

34% компаний готовы предложить от 113, 5 тысяч гривен .

На заработок 158 – 248 тысяч гривен могут претендовать 20% кандидатов из Украины.

Лишь 2% работодателей могут платить более 248 тысяч гривен .

Что также важно, 78% кипрских работодателей предлагают украинцам помощь по релокации, с оформлением рабочей визы и документов для членов семьи .

Зарплаты, которые могут получать украинцы на Кипре / Изображение grc.ua