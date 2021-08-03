Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости Украины. Наиболее востребованными работниками в последнее время является ИТ-специалисты.
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Обзор вакансий, доступных украинцам, ищущим работу на Кипре
Официальную работу специалистам сферы информационных технологий предлагают вдвое чаще, чем другим специалистам. Так, 53% всех вакансий региона выставлены с целью трудоустройства именно ИТ-специалистов. Ищут на Кипре прежде всего опытных Java-разработчиков и DevOps-специалистов. Также открыты вакансии для экспертов из сферы Ruby, BigData, Salesforce, PowerBI, PowerApps.
Второй по количеству доступных вакансии является категория "Банки, инвестиции, лизинг". 11% всех предложений касаются этой отрасли. Кипр нуждается в:
- финансовых аналитиках;
- экспертах в сфере private banking;
- специалистах из сферы комплаенса;
- менеджерах по работе с клиентами.
В тройку перспективных отраслей попали и "Продажи и административный персонал" (5% предложений). Профессии, с которыми легко можно найти работу на Кипре:
- менеджеры по экспорту;
- специалисты по продажам;
- менеджеры по развитию бизнеса;
- специалисты платежных документов;
- офис-менеджеры;
- архивариусы;
- секретари.
Где украинцам легче всего найти работу на Кипре / Изображение grc.ua
Требования к кандидатам
Во всех вакансиях указано, что кандидаты должны владеть английским языком минимум на уровне Intermediate.
52% работодателей рассматривают исключительно претендентов с опытом работы от трех до шести лет.
36% владельцев компаний готовы рассмотреть резюме украинца с опытом работы от года до трех.
Что касается начинающих специалистов, то для них открыты только 7% вакансий региона.
Интересно, что кандидатам, которые имеют более шести лет опыта, доступные 5% вакансий на Кипре.
Перспективы работы на Кипре
Уровень заработных плат, ожидаемо, зависит от профессии и опыта работы. Во внимание принимают также профильное образование и наличие дополнительных дипломов и сертификатов, подтверждающих профессиональный уровень кандидата. Максимально высокую компенсацию с учетом этих требований получают ИТ-специалисты и финансовые аналитики.
Кроме того, работодатели на Кипре уделяют внимание soft skills кандидата. То есть, считаются с тем, насколько легко человек работает в команде, коммуницирует, учится и тому подобное. Навыки взаимодействия с представителями разных культур и национальностей также важны.
44% работодателей на Кипре готовы платить украинцам около 69 тысяч гривен.
34% компаний готовы предложить от 113, 5 тысяч гривен.
На заработок 158 – 248 тысяч гривен могут претендовать 20% кандидатов из Украины.
Лишь 2% работодателей могут платить более 248 тысяч гривен.
Что также важно, 78% кипрских работодателей предлагают украинцам помощь по релокации, с оформлением рабочей визы и документов для членов семьи.
Зарплаты, которые могут получать украинцы на Кипре / Изображение grc.ua