Как известно, сейчас в Польше дефицит кадров. Все из-за неблагоприятной демографической ситуации. Поэтому польские работодатели охотно предлагают занять вакансии украинцам.

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Для кого в Польше есть работа

Большинство украинцев в Польше работают на рабочих специальностях. Спрос на рынке труда имеют следующие специалисты:

слесари:

кровельщики;

строители;

техники-программисты;

техники дорожного строительства;

специалисты по автоматике.

Указанные выше профессии считаются мужскими . Они востребованы круглый год.

Зато сезонные работы доступны для женщин и семейных пар. Речь идет о работе в сельскохозяйственной и гостинично-ресторанной отраслях. Работодатели в этих сферах чаще всего ищут кандидатов на должности:

собирателей ягод и фруктов;

официантов;

горничных и поваров;

барист;

барменов.

Среди женщин в Польше также популярны вакансии в сфере красоты. Но таких гораздо меньше по сравнению с рабочими специальностями и сезонными предложениями.

Найти работу в Польше во время каникул легко могут и студенты . Сбор ягод, овощей и фруктов и работа в сфере оказания услуг, а также роли работников складов – самые доступные варианты. Поскольку в период пандемии популярными стали логистические услуги, то для студентов еще есть варианты работы упаковщиками и курьерами. Кроме того, устроиться можно продавцами.

О каких документах следует позаботиться

Разрешением на работу в Польше есть рабочая виза. Она выдается на основании официального приглашения работодателя, получить которое можно двумя способами:

от будущего работодателя;

у посредника.

Приглашение на работу оформляется польским работодателем для конкретной персоны. Оно подтверждает, что указанный человек будет официально трудоустроен на указанное время на конкретном предприятии и с фиксированным окладом. Для создания запроса, работодатель должен обратиться в Управление Труда (Urząd Pracy) по месту регистрации предприятия и заполнить соответствующее заявление.

Украинцы могут получить такие виды приглашений:

Для несезонных работ – выдается от имени польского предприятия на срок до 6 месяцев.

Для сезонных работ – срок действия документа до 180 суток.

Воеводское приглашение – оформляется от имени воеводы сроком на 1 – 3 года.

Чтобы оформить приглашение (напрямую через работодателя или через фирму-посредника) трудовой мигрант должен предоставить свои паспортные данные и контакты.

Как правило, украинц ы открывают рабочую визу типа D-05, которая позволяет работать в течение полугода (180 дней).

Полученное приглашение действительно в течение трех месяцев с даты оформления. С ним надо обращаться в визовый центр. Вместе с приглашением подают и другие документы на оформление рабочей визы:

Оригинал и копия рабочего приглашение от польского работодателя.

Медицинский страховой полис и его ксерокопия (зонами покрытия полиса должна быть Европа, Шенгенская зона или весь мир).

Оригинал и ксерокопия внутреннего паспорта.

Оригинал идентификационного кода и его копия.

Оригинал и ксерокопия загранпаспорта.

Две фотографии размером 3,5 на 4,5.

Готова виза проставляется в загранпаспорте.

Также польский работодатель для трудоустройства может потребовать еще дополнительные документы. Например, дипломы о получении образования, сертификаты о знании языка, водительские права.

Обязательным является медицинская страховка для въезда на территорию Польши и трудоустройства. Страховка должна отвечать следующим требованиям:

зона покрытия – не только Польша, а страны Евросоюза, Шенгенской зоны или весь мир.

Сумма возмещения – более 30 000 евро.

Срок действия – на две недели дольше, чем актуальность визы.

В условиях пандемии важно, чтобы страховка покрывала расходы на лечение от вируса COVID-19.

Оформить страховку можно в страховых компаниях или в визовом центре. Ее стоимость составляет от 300 гривен за 30 дней или до 800 – 1000 гривен на 180 дней (6 месяцев).

Где искать посредников

Если потенциальный трудовой мигрант ищет работу в Польше, то ему могут помочь агентства по трудоустройству. К таким, например, относятся:

Gremi Personal;

Alliance Group;

Work Service East;

Kostar company sp z o.o.;

Razem work.

Вакансии для работы в Польше можно поискать на таких сайтах:

Сколько можно заработать

Заработные платы в Польше уступают доходам жителей Германии, Финляндии, Италии или Португалии. Однако, они выше украинских зарплат. Кроме того, нередко польские работодатели обеспечивают наемных работников жильем, что позволяет существенно экономить в другой стране.

По данным рекрутинговых агентств, иностранные работники могут получать в Польше от 550 до 1200 евро в месяц . Это зависит от специальности, опыта работы, места работы и даже региона.

Итак, средние зарплаты работников в Польше примерно такие:

работники сферы информационных технологий: 1700 – 2000 евро;

старший медицинский персонал: 1300 – 1700 евро;

дальнобойщики: 800 – 1700 евро;

работники экономической сферы: 1000 евро;

работники строительной сферы: 700 – 1000 евро;

работники кухни: 640 евро;

кассиры и продавцы: 500 – 600 евро;

уборщицы и младший персонал сферы обслуживания: 500 – 600 евро.

Сколько понадобится средств для поездки на работу в Польшу

Сумма для поездки зависит от условий, на которые соглашается рабочий. Прежде всего важно учесть, обеспечит ли работодатель жильем и питанием. Ведь это основные расходные статьи бюджета. Если нет, то только аренда комнаты обойдется от 350 злотых (2400 – 2500 гривен) в пригородах и маленьких городах и до 600 – 900 злотых (4000 – 6500 гривен) в крупных городах. А аренда маленькой однокомнатной квартиры в городе требует 2000 злотых (14000 гривен).

Если покупать продукты в магазинах и на рынках и готовить еду дома, то в месяц придется отложить минимум 300 злотых (2000 гривен). Расходы на бытовую химию отнимут от бюджета еще 50 – 60 злотых (300 – 400 грн).

Проездной в общественном транспорте за месяц обойдется примерно в 110 злотых (350 гривен). 40 злотых (120 – 130 гривен) будет стоить мобильная связь. Интернет обойдется в 80 злотых в месяц (250 гривен).

Если подсчитать эти базовые расходы, то ориентировочная сумма для жизни и работы в Польше в месяц составляет не менее 6000 гривен , если хорошо экономить.

В каком городе Польши лучше работать

В больших городах, как правило, больше перспектив. Например, работа в столице гораздо престижнее, чем трудоустройства в других населенных пунктах страны, поэтому лучше оплачивается.

Неплохие зарплаты также получают жители Нижнесилезского (Вроцлав, Валбжих Легница, Любин) и Поморского (Гданьск, Гдыня, Слупск) воеводств.

Стоит ехать в Польшу на работу или нет

Работа в Польше имеет как плюсы , так и минусы. К первым можно отнести:

близкое расположение к Украине;

цены дешевле , чем в других странах ЕС;

дешевле лояльное к эмигрантам законодательство;

большое количество международных компаний, которые предлагают хорошие условия сотрудничества.

По поводу минусов , то эмигранты часто работают сверхурочно и ниже полученной квалификации, испытывают языковой барьер и сложность в адаптации. Кроме того, в других странах ЕС зарплаты выше.

Каждый человек может самостоятельно решить, подходит ему работа в Польше или нет, смотря на все преимущества и недостатки. Есть люди, которые готовы постоянно перерабатывать, чтобы зарабатывать больше, чем в Украине, а для некоторых такие нагрузки являются непосильными. Так же период адаптации в новой стране и на новом рабочем месте будет длиться по-разному для разных людей. Стоит или нет – решать украинцам. У читывая постоянное увеличение количества вакансий для работы в Польше, такой вид заработка является актуальным для наших граждан.