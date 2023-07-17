Работа в Германии: каких специалистов ищут чаще всего и сколько можно заработать
Источник:Wage Centre
Работу в Германии считают престижной, потому сюда переезжают трудовые мигранты со всего мира. Но несмотря на это, работников все равно не хватает – страна продолжает страдать из-за кризиса кадров.
В стране не хватает квалифицированных электриков, механиков, инженеров, IT-специалистов и других работников. В Германию в поисках работы переезжают мигранты со всего мира. В каких отраслях здесь больше всего открытых вакансий и сколько можно зарабатывать – читайте в материале.
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Не хватает рабочих рук
Немецкая экономика создает благоприятные условия для развития местного рынка труда. Сегодня не только мигранты или беженцы, но и квалифицированные специалисты из благополучных регионов Европы и Америки стремятся найти работу в Германии.
Одно из главных условий успешного трудоустройства здесь – востребованность профессии на рынке. К слову, в Германии очень популярны рабочие профессии. Далеко не все идут обучаться в университеты. Нередко молодые ребята в старших классах сразу хотят получить профессию механика или сварщика.
В настоящее время в ряде отраслей экономики страны ощущается дефицит кадров. По информации немецких статистических служб и кадровых агентств, особенно не хватает специалистов в сфере промышленности, информационных технологий, медицины, финансов, науки и образования.
Профессии, которые нужны больше всего в 2023 году:
- автомеханик;
- автоэлектрик;
- акушер;
- медсестра и врач скорой помощи;
- сантехник;
- инженер-механик;
- инженер-строитель;
- инженер-электрик;
- механик систем кондиционирования и холода;
- оператор call-центра;
- программист (разные направления);
- сварщик;
- сельскохозяйственный рабочий;
- социальный работник (уход за пожилыми людьми);
- специалист в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и туризма;
- учёный, профессор университета;
- учитель/воспитатель;
- финансист и бухгалтер.
Сколько можно зарабатывать в Германии
В 2023 году средняя зарплата в Германии является одной из самых высоких в Европе. В стране созданы все условия для проживания и успешной карьеры: от инфраструктуры до социальной защиты. Специалист на средней должности, с неплохим образованием может рассчитывать в Германии примерно на 4 000 евро в месяц.
Работники с высшим образованием зарабатывают в среднем около 5 000 евро, а без образования – около 3 500 евро в месяц.
В стране строго следят за соблюдением трудового законодательства. В 2023 году минимальная зарплата в Германии составляет 12 евро в час. Это означает, что сотрудник, работающий полный рабочий день (8 часов), должен получать не менее 1 920 евро в месяц.Отметим, кадровый кризис в Германии в прошлом году приобрел значительные масштабы. Работодатели в стране так и не смогли заполнить около 630 тысяч вакансий.