Они открывают новые пути для переезда в Германию на работу или для ее поиска не только высококвалифицированным специалистам из стран, не входящих в ЕС. Искать вакансии и оставаться в стране смогут даже туристы. О новом немецком законе – узнайте дальше.

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Туристам разрешат работать и оставаться в стране

Иностранцы, которые приедут в Германию за туристической визой, смогут устроиться на работу без лишних формальностей. Это позволит им оставаться в стране. Такое нововведение является революционным.

К туристам будут применять условие – соответствующая квалификация. Впрочем, требования к уровню квалификации заметно снижены. Так, полученные на родине свидетельства о той или иной квалификации теперь не обязательно должны проходить длительную процедуру признания в Германии: чтобы человек имел по меньшей мере двухлетний стаж работы по специальности. И, кстати, полученная на родине специальность – не догма. Можно работать в Германии и с другой, главное, чтобы человек считался квалифицированным кадром.

Для въезда достаточно "карты шансов"

Квалифицированные рабочие смогут приехать в Германию даже при условии, что работу пока не нашли. Для этого вводится "карта шансов". Жители стран вне ЕС, которые по системе баллов считаются перспективными кадрами, смогут въехать в Германию и искать работу в течение года, подрабатывая по 20 часов в неделю. Затем карту можно будет продлевать еще на 2 года.

В системе баллов будут учитываться специальность и стаж работы, возраст, потенциал членов семьи, владение немецким или английским языком, связи с Германией.

Для квалифицированных работников снизили требования

Для получателей Blue Card (вид на жительство для высококвалифицированных работников) упростили условия: "порог" зарплаты снизили до 3 500 евро в месяц, подтверждение диплома допускается впоследствии. Также владельцы этих карт смогут привозить с собой и детей, и пожилых родителей, если доход позволит их удерживать.

В Германии приняли закон для переезда иностранцев / Фото UnSplash

Для студентов вузов расширили возможности подрабатывать – это будет считаться дополнительным основанием для вида на жительство.

Решит ли новый закон проблему дефицита кадров в ФРГ?

По данным немецкого правительства, к концу прошлого года количество вакансий в Германии достигло 1,98 миллиона. Особенно велик дефицит кадров в сфере здравоохранения и ухода за пожилыми людьми, в детских садах, в сфере услуг и ремесленной, на транспорте и на стройках.

Эксперты пришли к выводу, что внутренний потенциал Германии – путем возвращения в трудовую жизнь пенсионеров и привлечения неработающих женщин – практически исчерпаны. Срочно требуется импорт рабочей силы из-за границы. Доля трудовых мигрантов в Германии из стран за пределами ЕС составляет сейчас всего 4%. Причина – бюрократические преграды и недостаточная привлекательность германского рынка труда.

По прогнозу правительства ФРГ, очередная либерализация иммиграционного законодательства приведет к увеличению абсолютного количества таких "гастарбайтеров" на 60 тысяч человек в год. А нужны Германии дополнительно 400 тысяч в год.