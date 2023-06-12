Рабочий кризис уже повлиял на 1/6 часть всех профессий в стране. В каких отраслях Германии острый дефицит кадров и на какие вакансии стоит обратить внимание украинцам — читайте дальше.

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Кризис кадров

Германия борется с нехваткой рабочей силы. Согласно отчету Федерального агентства труда, 200 из 1200 профессиональных отраслей имели недостаточно квалифицированных работников за последний год.

Дефицит кадров больше всего ощущается в следующих профессиях:

обслуживающий персонал в отелях и ресторанах;

водители автобусов;

слесари;

специалисты по уходу за детьми;

строители;

инженеры в области автомобилестроения;

архитекторы;

фармацевты;

специалисты по информационным технологиям.

Больше всего вакансий в автомобильной отрасли

Больше всего от нехватки рабочей силы страдают автомобильные компании. Дефицит кадров затронул 3/4 всех предприятий.

Нехватка квалифицированных работников – одна из главных проблем для компаний немецкой автомобильной промышленности,

– рассказывает Андреас Раде из немецкой ассоциации автомобильной промышленности (VDA).

Работников в автомобильной отрасли не хватало с 2021 года и ситуация постоянно ухудшалась. Теперь более 70% компаний в этом секторе не могут нанять достаточное количество специалистов. И это существенно замедляет рост экономики.

Рынок труда для украинцев

Германия старается нанимать опытных специалистов из-за границы. Власти планируют внести изменения в Закон о миграции квалифицированных работников. Одна из будущих реформ – сделать голубую карту (вид на жительство, предоставляемый страной ЕС иностранцу, имеющему высокую квалификацию в любой сфере) более доступной для специалистов с высшим образованием.

Также в Германии хотят разрешить гражданам других стран работать без дополнительного подтверждения квалификаций и степеней. Пока украинцы имеют право искать работу в Германии, но для некоторых профессий необходима переквалификация и подтверждение навыков.

В Германии также активно привлекают профессионалов из-за границ Европы. К примеру, медицинский персонал из Бразилии или IT-специалистов из Индии.

Как найти работу в Германии

В первую очередь можете обратиться в Агентство по трудоустройству в вашем регионе. Там вас проконсультируют. На сайте вы найдете биржу труда (Jobbörse), где можно искать вакансии.

Также для украинцев созданы специальные ресурсы, например, monster.de, stepstone.de, adzuna.de да Make-it-in-Germany.de. Так что можете заглянуть на них и поискать нужные вакансии. Кроме того, искать работу можно и в Linkedin и Xing.