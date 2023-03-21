К таким выводам пришли авторы ежегодного Глобального отчета о счастье, представленного в Нью-Йорке в понедельник, 20 марта, в Международный день счастья. Кто еще попал в рейтинг и какое место заняла Украина – читайте дальше!

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Финляндия в шестой раз признана самой счастливой страной

Несмотря на значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Европе в результате войны России против Украины и еще не завершенное вступление Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО), эта скандинавская страна уже шестой год подряд является лидером рейтинга счастья.

Обратите внимание: Финляндия решила запустить уникальный отдых, чтобы помочь людям восстановить связь со своим "внутренним финном". Участники мастер-класса по счастью поедут в регион Лейкленд в Финляндии, где будут размещены на курорте Куру, работающем по системе "все включено".

В десятку самых счастливых стран вошли:

Дания,

Исландия,

Израиль,

Нидерланды,

Швеция,

Норвегия,

Швейцария,

Люксембург.

Новая Зеландия.

Относительно высокие места заняли балтийские государства. Литва (20-е), Эстония (31-е) и Латвия (41-е).

При этом самыми несчастливыми среди 137 стран признаны Сьерра-Леоне, Ливан и Афганистан.

На каком месте Украина

Украина заняла 92-е место в глобальном рейтинге счастья, несколько повысив позиции с прошлого года, когда занимала 98-е.

Несмотря на масштабы страданий и вреда в Украине, оценка жизни (ее жителями. – ред.) в сентябре 2022 года была выше, чем после аннексии Крыма в 2014 году,

– отмечают аналитики.

По их мнению, это связано с более сильным чувством единения украинцев и их доверием к руководству страны.

После вторжения в Украину стали счастливее и россияне – страна-агрессорка в рейтинге поднялась с 80 на 70 место.

Авторы доклада отмечают, что в целом оценка своей жизни большинством жителей планеты в 2020 – 2022 года оставалась на стабильном уровне, несмотря на пандемию и другие кризисы. Показатели последних трех лет в среднем были столь высоки, как и в предыдущие три.

Эксперты отмечают и то, что счастливее чувствуют жители тех стран, где счастье и благополучие как можно равномернее распределены среди населения.



Рейтинг самых счастливых стран мира / Инфографика 24 канала