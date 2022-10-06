Поддержка беженцев в ЕС: где украинцы могут получить бесплатную психологическую помощь
Источник:EU supports Ukraine
Оставить родные дома и поехать куда глаза глядят в поисках спасения от войны – непросто. Часто такой шаг дается сложнее, чем кажется. И это становится настоящим ударом для украинцев за границей.
Вынужденная иммиграция в качестве беженцев, новая среда, язык и культура – лишь усиливают эффект. И в таком случае крайне важно не пренебрегать своим ментальным здоровьем. Именно поэтому в Европейском Союзе была запущена линия психологической поддержки для граждан Украины.
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В Европе предоставляют украинцам бесплатную психологическую помощь
Как известно, при содействии ЕС, Международная организация по миграции (МОМ) создала бесплатную горячую линию психологической поддержки. Уже сейчас можно получить в телефонном режиме одну или серию консультаций от профессиональных психологов.
Специалисты помогут научиться принимать новую реальность и восстанавливать свою жизнь. Консультации доступны на украинском языке в четырех странах:
- Украина – 0 800 211 444;
- Чехия – +420 800 050 770;
- Великобритания – +44 808 164 8668;
- Польша – +48 22 104 32 38 / +48 800 088 091.
Горячая линия работает анонимно с 10:00 до 20:00 каждый день (по киевскому времени).