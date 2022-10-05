Итак, если планируете выезжать за границу или уже находитесь в одной из стран Европы, у вас может возникнуть немало вопросов. Тем временем о правах, условиях и особенностях пребывания в европейских государствах, а также о специальных возможностях за пределами Украины можно узнать в инфоцентре Еврокомиссии.

Читайте также Великий успіх починається з маленьких кроків: як хлопець з Волині досягнув успіху в Польщі

Что можно узнать, позвонив по номеру доверия Еврокомиссии

  • Актуальные права украинцев на территории Европейского Союза;
  • Какие условия пересечения границы и что для этого необходимо;
  • Все, что нужно знать о статусе временной защиты в европейских странах;
  • Предоставят информацию о возможности поездок и пребывания в странах Еврозоны;
  • Об организациях, которые активно помогают беженцам из Украины, и их контакты.

На эту линию можно звонить в пределах ЕС. Консультанты говорят на украинском языке, а услуги инфоцентра – бесплатные. Получить ответы на свои вопросы можно с 9:00 до 18:00 по европейскому времени.

Если же вы находитесь за пределами Европейского Союза, то в таком случае действует номер +32 22 99 96 96. Оплата взимается по стандартному международному тарифу. Однако горячая линия предлагает бесплатный обратный звонок.