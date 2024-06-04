Чтобы не видеть туристов: протестующие в Испании угрожают пойти на отчаянный шаг

Жители популярных Балеарских островов продолжают протестовать против туристов. Люди готовы решиться на отчаянный шаг и начать блокировать аэропорты.

Масштабные протесты против туристов охватили Европу весной 2024 года. Одна из стран, которые активно присоединились к этому, стала Испания. Стартовали протесты с Канарских островов. Там местные власти пошли протестующим навстречу и приняли решение не строить 400 новых роскошных пляжных вилл. Однако протесты не утихли.

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Далее к протестам присоединились присоединились Балеарские острова. В частности, говорится о таких популярных курортных зонах как Ибица, Майорка и Менорка. На территории последнего острова от туристов уже отгородились цепями.

Теперь протестующие готовы к важному шагу

Протестующие с Балеарских островов заявили, что готовы блокировать аэропорты. Жауме Бауза – местный министр туризма – отметил: протесты должны быть мирными и не мешать нормальному функционированию курортных зон.

Бауза заметил, что антисистемные меры по определенной проблеме является масштабной угрозой для жизни каждого на Балеарских островах.

Тревел-эксперты отмечали, что владельцы бизнесов на Балеарских островах уже страдают из-за протестов. На курорты прибыло гораздо меньше людей, чем обычно в это время. Если масштабные протесты продолжают набирать обороты, это негативно повлияет на жизнь островов.