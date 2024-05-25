Все больше стран мира протестуют из-за чрезмерного туризма, который портит жизнь местным жителям. В частности, очень активно участвуют в этом испанцы. Ранее масштабные протесты прокатились по Канарским островам. Теперь эстафету приняли Балеарские острова.

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Детали о протестах на Балеарских островах

Активные протесты на Балеарских островах начались в мае 2024 года. Участие в них принимают активисты с Ибицы, Майорки и Менорки. Они отмечают, что не имеют ничего против туристов, которые уважают острова. В то же время чрезмерное развитие сферы сделало жизнь просто невыносимой.

Местные жители отмечают, что на островах разрушается абсолютно все. Цены на жилье стали космическими. Также постоянно дорожают продукты. В поисках лучшей жизни люди вынуждены покидать свои дома и переселяться в другие регионы Испании.



Местные жители стали заложниками туристической сферы / Unsplash

Полицейский Рафаэль Хименес, который пообщался с журналистами, рассказал, что покинул дом, где прожил большую часть своей жизни.

Полицейские и медсестры живут в фургонах. А из-за того, что врачи не имеют возможности арендовать жилье на Балеарских островах, лечение и даже операции приходится отменять.