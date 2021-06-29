Введен 10-дневный карантин при въезде на территорию страны наземными и воздушными путями. Пока будут продолжаться ограничения пока неизвестно.

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Кто освобождается от обязательной самоизоляции

От 10-дневного карантина освобождаются лица, которые:

  • сдали и получили отрицательный результат теста на COVID-19 после 7 дней самоизоляции;
  • получили полный курс прививок вакциной, зарегистрированной и признанной в ЕС;
  • имеют подтверждение о выздоровлении после коронавирусной болезни;
  • определены в Положении Совета министров ЕС об установлении ограничений и запретов в связи с пандемией;
  • путешествуют самолетом из стран, не входящих в Шенгенскую зону, и будут находиться не более 24 часов на территории Польши, имея билет, который это подтверждает.