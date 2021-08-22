В Праге состоится бесплатный концерт: будет звучать музыка из фильмов

22 августа 2021 , 10:00
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Источник:

uagolos.com

Симфонический оркестр Prague Film Orchestra даст интересный концерт в центре Праги. Выступление пройдет под открытым небом в саду Kinského Zahrada в субботу, 4 сентября.

Насладиться событием смогут все желающие. Организатором акции выступает городская часть Прага-5.

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Подробнее о концерте

Особенность концерта заключается в том, что музыканты будут исполнять композиции из культовых голливудских фильмов и сериалов.

Концерт начнется в 17:00 и продлится два часа. За это время для гостей прозвучат композиции:

  • Майкл Джаккино – Логотип Marvel Studios (2016);
  • Брайан Тайлер – "Тор: Темный мир"; 
  • Алан Сильвестри – "Капитан Америка: Первый мститель"; "Мстители";
  • Рамин Джавади – "Игра престолов";
  • Василий Поледурис – "Конан Варвар";
  • Говард Шор – "Властелин колец: Братство кольца";
  • Александр Деспла – "Гарри Поттер";
  • Джеймс Ньютон Говард и Джон Уильямс – "Фантастические звери и где их найти»; 
  • Джон Уильямс – "Индиана Джонс и рейдеры потерянного ковчега"; 
  • Людвиг Горанссон – "Мандалориець"; 
  • Джон Уильямс – "Звездные войны"; 
  • Рэй Паркер-младший – "Истребители призраков"; 
  • Коджи Кондо – "Супер Марио"; 
  • Брайан Тайлер – "Теперь ты видишь меня"; "Формула-1"; 
  • Майкл Джаккино – "Миссия: невыполнима: протокол призраков"; 
  • Ганс Циммер – "Пираты Карибского моря"; 
  • Рамин Джавади – Warcraft. 
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Автор: Орися Біленька