В Праге состоится бесплатный концерт: будет звучать музыка из фильмов
22 августа 2021 , 10:00Читати новину українською
Источник:uagolos.com
Симфонический оркестр Prague Film Orchestra даст интересный концерт в центре Праги. Выступление пройдет под открытым небом в саду Kinského Zahrada в субботу, 4 сентября.
Насладиться событием смогут все желающие. Организатором акции выступает городская часть Прага-5.
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Подробнее о концерте
Особенность концерта заключается в том, что музыканты будут исполнять композиции из культовых голливудских фильмов и сериалов.
Концерт начнется в 17:00 и продлится два часа. За это время для гостей прозвучат композиции:
- Майкл Джаккино – Логотип Marvel Studios (2016);
- Брайан Тайлер – "Тор: Темный мир";
- Алан Сильвестри – "Капитан Америка: Первый мститель"; "Мстители";
- Рамин Джавади – "Игра престолов";
- Василий Поледурис – "Конан Варвар";
- Говард Шор – "Властелин колец: Братство кольца";
- Александр Деспла – "Гарри Поттер";
- Джеймс Ньютон Говард и Джон Уильямс – "Фантастические звери и где их найти»;
- Джон Уильямс – "Индиана Джонс и рейдеры потерянного ковчега";
- Людвиг Горанссон – "Мандалориець";
- Джон Уильямс – "Звездные войны";
- Рэй Паркер-младший – "Истребители призраков";
- Коджи Кондо – "Супер Марио";
- Брайан Тайлер – "Теперь ты видишь меня"; "Формула-1";
- Майкл Джаккино – "Миссия: невыполнима: протокол призраков";
- Ганс Циммер – "Пираты Карибского моря";
- Рамин Джавади – Warcraft.