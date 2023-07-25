Какую контрабанду выявляли польские таможенники в этом году

Они пытались перевезти плащ из кожи питона, живую степную черепаху, человеческие волосы и другие запрещенные вещи. Поэтому их владельцам пришлось отвечать перед законом.

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Вещи

Польское издание Businessinsider.com.pl сделало подборку самых необычных вещей, которые незаконно пытались ввезти на территорию Польши. К примеру, плащ и обувь из кожи питона сотрудники Подкарпатской налоговой администрации нашли во время проверки автобуса на польско-украинской границе в Медике. Эти вещи пытался незаконно перевезти через границу 53-летнего гражданина Украины.

Чучело животных

Перевозка через границу образцов растений и животных, находящихся под угрозой исчезновения, а также изделий из них, таких, как одежда, галантерея или сувениры, регулируется Вашингтонской конвенцией CITES. Незаконная транспортировка через границу ЕС таких вещей карается лишением свободы на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Сообщается, что в январе польские правоохранители задержали белоруса, в багаже которого находились две дубленые медвежьи шкуры, серая волчья шкура и два медвежонка черепа, прикрепленные к доскам. В свою очередь гражданка Украины пыталась незаконно ввезти в Польшу живую степную черепаху.

Мясо

Нередко на польской границе изымают пищевые продукты, потому что правилами запрещено везти что-либо из мяса и молока. Несколько недель пассажир из США пытался ввезти более 14 килограммов мясных продуктов – его оштрафовали на 400 злотых (3 675 гривен).

Польские таможенники отмечают: чаще всего нелегально перевозят сигареты и алкоголь. Также путешественники очень часто забывают о запрете провозить продукты животного происхождения и фрукты. Такие товары на границе изымают и утилизируют.

На границе таможенники утилизировали 14 килограммов мясных продуктов / Фото UnSplash

Человеческие волосы

12 июля сотрудники таможенно-налоговой службы направили на подробный осмотр автобус, въезжавший в Польшу из Украины. В тайнике под крышей обнаружили полиэтиленовые пакеты с натуральными человеческими волосами. Пряди длиной от 70 до 75 сантиметров весили в общей сложности 8,6 килограмма. Их рыночную стоимость оценили почти в 95 тысяч злотых (872 000 гривен).