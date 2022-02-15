После лет исследований: некоторые польские компании вводят 4-дневную рабочую неделю
Источник:Noizz.pl
Некоторые польские компании решили перевести своих работников на 4-дневную рабочую неделю. Это, по их мнению, должно повысить их производительность и придаст мотивации работать лучше.
Интересно, что, несмотря на уменьшение количества рабочих дней, заработную плату не будут уменьшать.
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Компания Nordic Consulting and Development Company из Щецина, занимающейся предоставлением IТ-услуг, решила ввести 4-дневную рабочую неделю. Президент компании надеется, что это может помочь людям обрести психологическое равновесие.
Тот факт, что мы переключаемся на 4 дня работы в неделю и даем 3 выходных, является подходом, который может помочь людям приобрести психологическое равновесие, чтобы они могли наслаждаться жизнью,
– сказал владелец и президент компании Павел Финкельман.
Поляки выступают за 4-дневную рабочую неделю
Согласно онлайн-опросу, проведенному у 2021 году рекрутинговой компанией Hays Poland, аж 96% из 2,2 тысячи опрошенных сотрудников хотели бы сократить рабочую неделю. В свою очередь исследование, проведенное по заказу Personnel Service, показывает, что 68% поляков считают, что введение 4-дневной рабочей недели положительно скажется на их здоровье.
Несколько работодателей в Польше уже ввели подобные решения. К примеру:
- Креативное агентство Kava из Катовице польский филиал Tradedoubler работает по 6-часовому графику.
- А компания Senuto из Варшавы в прошлом году ввела 4-дневную рабочую неделю.
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Опыт других стран
Идея 4-дневной рабочей недели появилась несколько лет назад и с тех пор активно распространяется по миру. Таким образом:
- В 2021 году испанцы официально представили тестовую программу по сокращению рабочей недели в компаниях, заинтересованных в такой идее.
- В то же время в Великобритании 60% компаний, введших 4-дневную рабочую неделю, отметили рост производительности труда сотрудников.
- В Швеции с 2015 года все больше компаний вводят 6-часовой рабочий день.
- Даже Япония пытается порвать с трудоголизмом, в начале 2022 года японская компания Panasonic Corporation объявила о переходе на 4-дневную рабочую неделю.