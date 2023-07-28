Украинцы в Польше могут получить помощь на подготовку детей в школу: как подать заявку

28 июля 2023, 13:20
Читати новину українською

Источник:

Сайт Республики Польша

С 1 июля по 30 ноября этого года украинцы могут подать заявление на получение помощи "300+" ("Добрый старт") для детей. Средства предлагают потратить на подготовку детей в школу.

Помощь для подготовки детей к школе в Польше

Выплата "300+" предусматривает 300 злотых (около 2700 гривен) на одного ребенка. Кто может подать заявку и какие условия помощи – далее в материале! 

Читайте также Украинцы в Польше начали получать квартиры: где именно и какие условия

Кто может подать заявку:

  • отец ребенка,
  • мать ребенка,
  • законный опекун ребенка,
  • фактический опекун ребенка (лицо, которое фактически ухаживает за ребенком и имеет такое разрешение от польского суда),
  • совершеннолетний ребенок, который учится и находится на содержании родителей.

Право на получение помощи имеют:

  • семьи, где есть ученики в возрасте от 7 до 20 лет, проживающие в Польше,
  • родители или опекуны детей с инвалидностью в возрасте от 7 до 24 лет.

Помощь не оказывают студентам, детям, которые посещают детский сад или проходят годовую подготовку к школе.

Отмечается, что деньги можно потратить на одежду в школу для детей, канцтовары и школьные принадлежности (учебники, тетради, пеналы, цветные карандаши и т.п.).

Помощь для подготовки детей к школе в Польше / Фото UnSplash

Как подать заявку?

Подать заявку на помощь можно онлайн через:

Деньги зачисляются на банковский счет.

Дополнительную информацию можно получить в отделах ZUS. А также по телефону: +48 22 444 02 55 (понедельник-пятница, 8:00-18:00), или по электронному адресу: ua@zus.pl.

Заметьте: по приблизительным подсчетам МОН, за границей временно проживают более 500 тысяч украинских детей. И в канун нового учебного года вопрос устроения школьников-беженцев в местные школы становится все более актуальным. Как подготовиться к школе в Польше, Германии и Чехии, какие документы нужны и что следует учесть – читайте в материале.
Автор: Марта Касіянчук