Украинцы в Польше могут получить помощь на подготовку детей в школу: как подать заявку

Выплата "300+" предусматривает 300 злотых (около 2700 гривен) на одного ребенка. Кто может подать заявку и какие условия помощи – далее в материале!

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Кто может подать заявку:

отец ребенка,

мать ребенка,

законный опекун ребенка,

фактический опекун ребенка (лицо, которое фактически ухаживает за ребенком и имеет такое разрешение от польского суда),

совершеннолетний ребенок, который учится и находится на содержании родителей.

Право на получение помощи имеют:

семьи, где есть ученики в возрасте от 7 до 20 лет, проживающие в Польше,

родители или опекуны детей с инвалидностью в возрасте от 7 до 24 лет.

Помощь не оказывают студентам, детям, которые посещают детский сад или проходят годовую подготовку к школе.

Отмечается, что деньги можно потратить на одежду в школу для детей, канцтовары и школьные принадлежности (учебники, тетради, пеналы, цветные карандаши и т.п.).

Помощь для подготовки детей к школе в Польше / Фото UnSplash

Как подать заявку?

Подать заявку на помощь можно онлайн через:

Деньги зачисляются на банковский счет.

Дополнительную информацию можно получить в отделах ZUS. А также по телефону: +48 22 444 02 55 (понедельник-пятница, 8:00-18:00), или по электронному адресу: ua@zus.pl.