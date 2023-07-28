Помощь для подготовки детей к школе в Польше
Выплата "300+" предусматривает 300 злотых (около 2700 гривен) на одного ребенка. Кто может подать заявку и какие условия помощи – далее в материале!
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Кто может подать заявку:
- отец ребенка,
- мать ребенка,
- законный опекун ребенка,
- фактический опекун ребенка (лицо, которое фактически ухаживает за ребенком и имеет такое разрешение от польского суда),
- совершеннолетний ребенок, который учится и находится на содержании родителей.
Право на получение помощи имеют:
- семьи, где есть ученики в возрасте от 7 до 20 лет, проживающие в Польше,
- родители или опекуны детей с инвалидностью в возрасте от 7 до 24 лет.
Помощь не оказывают студентам, детям, которые посещают детский сад или проходят годовую подготовку к школе.
Отмечается, что деньги можно потратить на одежду в школу для детей, канцтовары и школьные принадлежности (учебники, тетради, пеналы, цветные карандаши и т.п.).
Помощь для подготовки детей к школе в Польше / Фото UnSplash
Как подать заявку?
Подать заявку на помощь можно онлайн через:
Деньги зачисляются на банковский счет.
Дополнительную информацию можно получить в отделах ZUS. А также по телефону: +48 22 444 02 55 (понедельник-пятница, 8:00-18:00), или по электронному адресу: ua@zus.pl.