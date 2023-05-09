Из Варшавы на море от 19 злотых: PKP Intercity распродает 1,5 миллиона билетов на поезда

После майских праздников, во время которых поездами PKP Intercity проехали два миллиона человек, компания продолжает поощрять пассажиров отправляться в путешествия. В частности, вводит в продажу 1,5 миллиона билетов по сниженным ценам.

Польский PKP Intercity распродает 1,5 миллиона билетов на поезда

Продажа акционных билетов продлится до 28 мая и касается поездок поездами до конца текущего месяца. Найти дешевые сообщения можно на сайте PKP Intercity во вкладке Promobilet.

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Благодаря акции "Promo" на популярных направлениях, таких как Варшава в Краков, Труймясто, Катовице или Познани, цены билетов могут начинаться от 19 злотых. Поездки из столицы в Лодзь, Люблин или Белосток возможны за 14 злотых.

Наличие акционных билетов зависит от популярности того или иного поезда. Количество дешевых билетов на отдельных направлениях ограничено, тому, кто первый – тот и уедет дешевле. В то же время стоит заметить, что больше всего акционных билетов будет на поезда, курсирующие в менее популярные часы,

– говорится в сообщении.

Акционное предложение также действует для поездок поездами Pendolino – билеты на сообщение между крупнейшими городами Польши начинаются от 49 злотых.

Пример бронирования акционных билетов / Скриншот с сайта перевозчика

Отмечается, что дешевые билеты планируют прибавлять партиями. Приобрести их можно будет даже в день поездки.