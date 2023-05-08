Поезд Вена – Киев прибудет с задержкой на 6 часов

Поезд опаздывает на 6 часов. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Читайте также За что могут оштрафовать в общественном транспорте в Европе: нюансы, которые стоит знать украинцам

В связи с транспортным событием на Венгерской железной дороге, беспересадочные вагоны Вена – Киев отправлением из Вены 07.05.2023 опаздывают на 6 часов,

– говорится в сообщении.

По прибытию на станцию ​​Чоп вагоны будут включены в состав поезда №82 Ужгород – Киев и прибудут в столицу 09.05.2023 (вместо 08.05.2023 в 19.30) в составе поезда №750.

Что произошло?

7 мая утром 9 вагонов венгерского 35-вагонного грузового поезда с железной рудой сошли с рельсов между станциями Ujfehértó и Hajdúhadház. В настоящее время венгерские коллеги только начали подъем вагонов, поэтому восстановление железнодорожного пути и контактной сети продлится по меньшей мере день.

9 вагонов венгерского поезда сошли с рельсов между станциями Újfehértó и Hajdúhadház

Движение поездов между Hajdúhadház и Újfehértó приостановлено, венгерская железная дорога предлагает пересадки на подменный автобус, а венгерские и австрийские поезда в интерсити между Будапештом и Захонью будут курсировать между Будапештом и Ньиредьгазой через Мишкольц с длинным временем в пути.

В Укрзализныце добавили, что задержка коснется и обратных поездов в Вену. Потому перевозчик советует учесть это при планировании пересадок и вылетов из будапештского аэропорта. А в случае внутренних пересадок украинцев просят заранее уведомлять бригаду поезда или горячую линию – 0800503111.