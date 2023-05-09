Польский PKP Intercity распродает 1,5 миллиона билетов на поезда
Продажа акционных билетов продлится до 28 мая и касается поездок поездами до конца текущего месяца. Найти дешевые сообщения можно на сайте PKP Intercity во вкладке Promobilet.
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Благодаря акции "Promo" на популярных направлениях, таких как Варшава в Краков, Труймясто, Катовице или Познани, цены билетов могут начинаться от 19 злотых. Поездки из столицы в Лодзь, Люблин или Белосток возможны за 14 злотых.
Наличие акционных билетов зависит от популярности того или иного поезда. Количество дешевых билетов на отдельных направлениях ограничено, тому, кто первый – тот и уедет дешевле. В то же время стоит заметить, что больше всего акционных билетов будет на поезда, курсирующие в менее популярные часы,
– говорится в сообщении.
Акционное предложение также действует для поездок поездами Pendolino – билеты на сообщение между крупнейшими городами Польши начинаются от 49 злотых.
Пример бронирования акционных билетов / Скриншот с сайта перевозчика
Отмечается, что дешевые билеты планируют прибавлять партиями. Приобрести их можно будет даже в день поездки.
Кроме того, акция "Promo" сочетается со льготами, поэтому студенты, пенсионеры и школьники смогут путешествовать еще дешевле.
SKPL планирует выполнять рейсы из Варшавы в Украину
Польский частный железнодорожный перевозчик Stowarzyszenie Kolejowych Przewozów Lokalnych (SKPL) во второй половине апреля подал заявку в польское управление железнодорожного транспорта на пассажирские перевозки в Украину. Речь идет о получении доступа на маршрут Варшава (Восточная) – Люблин – Гребенное (граница из Украины).
Указанное направление должно стать составной частью международного маршрута Варшава – Гребенное – Рава-Русская – Львов.