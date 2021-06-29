Пребывая за границей, украинцам часто приходится обращаться в местные банки – открывать собственные счета, брать кредиты или класть деньги на депозит. Закордон 24 при поддержке партнера TransferGo рассказывает о банковских системах Польши и Германии, чтобы каждый смог выбрать финансовое учреждение, которое ему больше всего подходит.

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Банки в Польше

Динамичное развитие финансового сектора обеспечивает большую часть денежного потока внутри Польши. Национальный банк Польши (польский Народный банк) выполняет обязанности главного финансового учреждения и занимается выдачей лицензий кредитным организациям, выпуском национальной валюты и отвечает за хранение валютных резервов республики.

Narodowy Bank Polski является главным финансовым учреждением Польши / Фото ekantor.pl

Польша является одной из лучших стран для владельцев бизнеса, в частности, благодаря стабильности банковской системы. Финансовый рынок страны представлен как локальными, так и зарубежными банками, большинство которых происходит из Германии.

Лидером на финансовом рынке Польши остается старейший банк PKO. Он не только занимает первые строчки в рейтингах, но и является государственным. Среди других, коммерческих банков, популярными можно назвать:

Pekao;

mBank:

BZ WBK;

Raiffeisen;

Millennium.

Каждый из этих банков может похвастаться инновационными методами обслуживания, значительной клиентской базой, удобным интернет-банкингом и широким спектром услуг.

Какой банк выбрать украинцу

При выборе польского банка украинцам следует обращать внимание прежде всего на три главных аспекта:

возможность дистанционного обслуживания, интернет-банкинг и инновационность;

возможность открытия счета для иностранцев – не все банки обслуживают нерезидентов республики;

поддерживает ли банк платежи BLIK, которые становятся все более популярными в безналичных расчетах внутри страны, ведь с помощью кода BLIK можно рассчитаться в магазине или транспорте, снять наличные и тому подобное.

Компания TransferGo, международный сервис денежных онлайн-переводов, решила провести опрос среди своих пользователей в Польше, чтобы узнать, какие банки выбирают наши соотечественники, которые работают в соседней республике.

В анкете 10 000 украинцев спросили, клиентами каких банков они есть. 50% респондентов указали, что пользуются услугами Millennium и Pekao. Активно используют мобильный банкинг 94% опрошенных.

Какой банк выбрать украинцу в Польше / Фото Unsplash

Преимущества банков, которые обслуживают иностранцев

Pekao – особенно привлекателен для молодых предпринимателей, поскольку имеет множество дополнительных средств коммуникации для юридических лиц. Это, в частности, Pekao Connect (интегрирует банковские процессы с работой фирмы) и Pekao Ready (интегрирует программное обеспечение клиента с мобильным банкингом). mBank – первый интернет-банк Польши, который в свое время стал настоящим открытием. Учреждение активно внедряет в свою работу финансовые технологии, а практически любую операцию можно осуществить в онлайн-режиме. Millennium – третий по величине банк Польши, образованный после слияния с португальским учреждением Banco Comercial Portugues. Удобный интернет-банкинг является основным преимуществом Millennium. Здесь выгодно открывать Konto 360 – мобильный счет для пенсионных сбережений. Bank Zachodni WBK – имеет приложение для мобильных телефонов bzwbk24, в котором доступно множество функций. Снятие наличных за рубежом в этом банке обойдется всего в 2% от суммы.

Некоторые польские банки позволяют снимать наличные за рубежом с низкой комиссией / Фото Unsplash

Процедура открытия счета

Почти каждый польский банк имеет официальный сайт, на котором открыть счет можно дистанционно. Однако нерезидентам все же рекомендуется делать это в отделении, ведь менеджеры смогут подробно объяснить все условия и возможности.

Открыть счет можно на основании обычной визы, без карты побыту. Для тех, кто приехал в Польшу на учебу или на работу, визовое разрешение должно соответствовать цели пребывания.

В зависимости от вида счета, услуга его открытия в разных банках Польши является или бесплатной, или не превышает 9 злотых.

Совет! Переводить деньги с польского счета на украинский советуем без скрытых комиссий и дополнительных платежей с помощью сервиса TransferGo. Компании доверились уже более 2,5 миллиона пользователей по всему миру, а их служба поддержки общается на 9 языках, в том числе на русском и украинском.

Надежные и быстрые денежные переводы с сервисом TransferGo / Фото TransferGo

Банки в Германии

Главным финансовым учреждением в Германии является Deutsche Bundesbank. Именно он контролирует деятельность коммерческих банков страны, которые, в свою очередь, делятся на универсальные и специализированные.

Универсальные банки

Большинство банков Германии являются универсальными. Они предлагают широкий спектр финансовых услуг, в частности:

осуществляют безналичные расчетные операции;



предоставляют консультации по финансовым вопросам;



управляют капиталами и сберегательными вкладами;



сохраняют активы;



выдают кредиты;



принимают поручения, гарантии и тому подобное.

Специализированные банки

Такие финансовые учреждения ориентированы на открытие депозитов и выдачу кредитов для бизнеса, имеют довольно узкий спектр услуг. Они играют особую роль в банковской системе страны, предлагая программы для частных лиц и компаний, в том числе для инвестиций в технологии, строительства или защиты окружающей среды.

Деятельность коммерческих банков в Германии контролирует Deutsche Bundesbank / Фото dpa

Какой банк выбрать украинцу

Чтобы воспользоваться банковскими услугами иностранцу в Германии, прежде всего необходимо иметь национальную визу или другой вид на жительство. Также при осуществлении финансовых операций нельзя забывать о важных мерах безопасности.

Среди популярных немецких банков можно выделить несколько:

Deutsche Bank – крупнейшее финансовое учреждение Германии. Предоставляет своим клиентам широкий спектр возможностей, среди которых, в частности, кредиты, инвестиции, личные счета и тому подобное. Comdirect – выполняет все необходимые банковские функции, но имеет и уникальную особенность. Клиенты учреждения могут воспользоваться специальной платформой, где происходит торговля ценными бумагами. Commerzbank – финансирует бизнес, обслуживает депозитные и кредитные счета. Большую популярность имеет услуга денежных накоплений с целью получения образования. 1822direkt – инновационный банк с развитой интернет-платформой. Учреждение выдает потребительские кредиты, обслуживает срочные вклады и позволяет осуществлять расчеты быстро и удобно.

Подробнее со структурой банковской системы Германии можно ознакомиться по ссылке.

Услугами каких банков воспользоваться за рубежом / Фото Pixabay