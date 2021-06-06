Знать правильный перевод этих слов стоит как эмигрантам, так и людям, которые планируют путешествие в Чехию. Дело в том, что некоторые высказывания звучат как оскорбление, хотя имеют вполне приличное, даже положительное, значение.

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Перечень чешских слов с неожиданным переводом

Čerstvý chléb (черствый хлеб) – если продавец в магазине настойчиво предлагает вам čerstvý chléb, не спешите возмущаться. Над вами не издеваются, навязывая покупку позавчерашней выпечки, а наоборот – предлагают свежий хлеб. Ведь čerstvý переводится как свежий. Привыкнуть к этому эмигрантам трудно. Но это не единственное неожиданное открытие в чешском языке.

Čerstvý chléb с чешского переводится как свежий хлеб / Фото Unsplash

Оvoce (овоце) – не спешите заказывать в чешском ресторане порцию ovoce к стейку или мясной котлете. Такое сочетание может вам не очень понравиться, если вы, конечно, не любитель экзотических вкусовых сочетаний. Дело в том, что ovoce в Чехии – это фрукты. А их, согласитесь, лучше есть в роли десерта, а не гарнира.

Оvoce с чешского переводится как фрукты / Фото Unsplash

Рozor (позор) – если житель Чехии кричит вам в спину это слово, то он не оскорбляет вас, а предупреждает об опасности. Берегись, осторожно – именно так переводится pozor с чешского. Часто это слово можно увидеть на различных табличках и предупредительных знаках на улицах чешских городов.

Рozor с чешского переводится как осторожно / Фото Unsplash

Рotravinářské výrobky (потравинарские вырубки) – если услышите такое словосочетание, не звоните полиции, потому что никто не хочет вас отравить. И когда хозяйка предлагает попробовать ее potravinářské výrobky, то это не является свидетельством того, что она плохо готовит.

В Чехии potravinářské výrobky – это пищевые продукты. Да , украинцам подобное выражения кажется несколько странным и дополнительного аппетита не прибавляет. Но даже к такому смешному словосочетанию можно привыкнуть.

Рotravinářské výrobky с чешского переводится как пищевые продукты / Фото Unsplash

Оkurky (окурки) – в Чехии okurky ассоциируются со здоровым образом жизни. Их можно собирать, пробовать, нарезать в салаты и даже давать кусочки детям. Ведь okurky там – это огурцы, а никак не остатки табачных изделий.

Оkurky с чешского переводится как огурцы / Фото Unsplash

Рohanka (поганка) – не отказывайтесь от обеда или ужина, если в чешском меню увидите слово pohanka. Это не испорченная пища и не плохие грибы, а всего-навсего хорошо известная нам гречневая каша. Именно такой перевод имеет это слово в стране.

Рohanka с чешского переводится как гречка / Фото Unsplash

Nevěstka (невестка) – в чешском языке это слово используется для обозначения девушки легкого поведения. Похоже, что свекровям, которые не слишком любят своих невесток, такие чешские слова будут по душе. В последнем предложении мы, конечно же, пошутили.

Nevěstka с чешского переводится как легкомысленная девушка / Фото Unsplash

Pádlo (падло) – в Чехии рádlo – это весло. Поэтому будьте спокойными, если услышите его, например, во время рыбалки.

Pádlo с чешского переводится как весло / Фото Unsplash

Skot (скот) – еще одно слово, которое кажется негативным, но таковым не является. Дословно skot с чешского переводится как шотландец. Поэтому если кто-то в Чехии спросит, не skot ли вы случайно, то этот человек не хамит вам, а только интересуется, не приехали ли вы в его страну из далекой Шотландии.

Skot с чешского переводится как шотландец / Фото Unsplash

Von'avka (вонявка) – не стоит делать круглые от удивления глаза, если кто-то захочет в Чехии подарить вам такую вещь. Von'avka – это духи. То есть, это вещь, которая призвана дарить приятный аромат, а не плохой запах. Так что, смело покупайте средства с пометкой von'avka в чешских магазинах.