Racjonalny и ambitny: 20 польских прилагательных, которыми можно описать человека

10 декабря 2022, 12:10
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Источник:

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Изучение любого языка начинается с накопления словарного запаса. И знаний базовых и самых распространенных слов того иностранного языка, которым вы пытаетесь овладеть, – не всегда достаточно.

С польским языком ситуация аналогичная. Как здороваться и знакомиться с поляками и как говорить о своем хобби, мы уже рассказывали раньше. Но чтобы ваш язык был богатым, необходимо изучать не только распространенные "я", "ты", "быть" и "делать", но и другие слова, которые помогут грамотно формулировать предложения и понимать собеседника. В частности, обогатить язык могут прилагательные. Подготовили подборку польских слов, которые помогут описать характер и черты человека.

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Как описать человека на польском языке

  • dobry – хороший
  • wrogi – враждебный
  • ostatni – последний
  • agresywny – агрессивный
  • aktywny – активный
  • ambitny – амбициозный
  • racjonalny – рациональный
  • romantyczny – романтический
  • spontaniczny – спонтанный
  • energiczny – энергичный
  • pewny (siebie) – уверен
  • śmieszny – смешной
  • utalentowany – талантливый
  • szczęśliwy – счастливый
  • zrelaksowany – расслабленный
  • zły – злой/плохой
  • mądry – мудрый/умный
  • inteligentny – интеллигентный
  • wysportowany – спортивный (касается вида человека). Если мы хотим сказать "спортивную обувь", то используем слово "sportowy" ("sportowe buty").
  • prosty – простой
  • prostak – глупый.

Прилагательные мужского рода в именительном падеже имеют окончание "y", а в случаях, когда основание заканчивается на k, g или мягкий согласный – "i". Женский род будет иметь окончание "a" или "ia". Средний – "e" и "ie".

Автор: Назарій Сорока