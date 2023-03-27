В ФРГ проходит масштабная забастовка транспортников
Забастовка проходит по инициативе профсоюза железнодорожного транспорта EVG и профсоюза Verdi. Он будет продолжаться сутки и коснется работы многих видов транспорта по всей стране.
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Verdi призывает увеличить зарплату работникам на 10,5%, причем не менее 500 евро в месяц. Союз EVG выступает за повышение заработной платы работникам германских железных дорог на 12%, но не менее чем на 650 евро в месяц.
В знак протеста против недостаточных предложений в коллективных переговорах для примерно 2,5 миллиона работников федеральных и местных органов власти, а также для работников компаний Deutsche Bahn AG члены профсоюзов DGB mobility Verdi и EVG совместно прекратят работу 27 марта. По всей стране будут существенные ограничения в транспортной инфраструктуре,
– предупреждали руководители профсоюзов.
В частности, профсоюз железнодорожников и транспортников (EVG) призывал не выходить в понедельник на работу около 230 тысяч работников около 50 компаний. Железнодорожное движение почти полностью остановилось в Германии.
Забастовка станет самой большой в Германии с 1992 года, подчеркнул глава Verdi Франк Вернеке. Он проходит одновременно с очередным раундом переговоров между профсоюзами и представителями немецких властей, который запланирован на 27 – 29 марта в Потсдаме.
Почти весь транспорт остановлен
- В понедельник упразднены практически все рейсы в аэропортах Гамбурга, Ганновера, Дортмунда, Дрездена, Дюссельдорфа, Лейпцига, Мюнхена, Нюрнберга, Франкфурта-на-Майне, Штутгарта, а также аэропорта Кельн-Бонн. Аэропорт Берлина при этом продолжает работу, но в аэропорты других городов Германии, где проходят забастовки, самолеты не вылетают.
- Железнодорожный концерн Deutsche Bahn также сообщил об остановке движения поездов дальнего следования по всей стране. Но в компании ожидают, что проблемы с движением поездов продолжатся и утром 28 марта.
- Не будет курсировать большинство пригородных поездов, поскольку их оператор, компания DB Regio, также присоединилась к забастовке.
- В семи регионах Германии отменили движение части общественного транспорта. Речь идет о Баден-Вюртемберге, Баварии, Гессене, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце, Саксонии и Северном Рейне – Вестфалии. В регионах действует расписание движения автобусов на случай забастовки.
- Кроме того, в некоторых местах не работают люди в портах и на автобанах.