6 городов Испании, куда чаще всего иммигрируют иностранцы
Источник:инстаграм Алины Кабаковой
Граждане разных государств, которые планируют выехать в другую страну для длительного или постоянного проживания, все чаще выбирают Испанию. Иммигрируют туда также и украинцы. А вот какие испанские города самые популярные среди экспатов – давайте разбираться.
Несомненно, Испания привлекательна как мягким климатом, так и потрясающей природой, архитектурой и хорошим отношением к иностранцам. О 12 способах легализоваться в этой стране мы уже рассказывали, а сегодня попробуем разобраться, какие города следует рассматривать для устройства своей жизни за рубежом.
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Какие города для проживания в Испании чаще всего выбирают иностранцы
На самом деле невозможно однозначно сказать, какой из испанских городов лучше подходит для жизни экспатов. Каждый регион имеет свои преимущества и недостатки, и все зависит от личных предпочтений иностранца. Кому-то нравится в тихом уютном уголке любоваться пейзажами, кто предпочитает мегаполисы уровня Мадрида, а для кого-то идеальный вариант – жить у моря.К слову! Здесь мы собрали полезную информацию по аренде квартиры в Испании, которую следует знать иностранцам.
Итак, коротко назовем преимущества шести городов Испании из разных регионов страны, через которые иммигранты как раз и выбирают тот или иной город:
Барселона
- Архитектура
- Климат
Мадрид
- Культурная жизнь
- Хорошие возможности трудоустройства
Валенсия
- Самые чистые пляжи мира
- Безопасный город, где комфортно жить с детьми
Бильбао
- Прохлада, зелень, океан
- Единственный испанский город, входящий в первую 20-ку самых преуспевающих городов мира
Аликанте
- Дешевая недвижимость
- Безопасный и уютный городок
Малага
- Более 300 солнечных дней в году, так что лето почти круглый год.