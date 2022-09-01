Испания – относительно недорогая страна для жизни в Европе, поэтому ее часто рассматриваются для миграции украинцы. Если вы решились на переезд за границу или планируете изменить обстановку и пожить в этой южной стране не один месяц, тогда эта информация будет полезна для вас.

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Рассказываем, сколько нужно иметь денег в кошельке, чтобы покрыть все расходы, которые вас ждут в течение месяца жизни в Испании.

Краткий обзор расходов для одного человека в месяц жизни в Испании

Аренда жилья в больших городах – от 800 евро;

Страхование – от 35 евро;

Коммунальные услуги – от 70 евро;

Интернет – от 30 евро;

Мобильная связь – от 15 евро;

Тренажерный зал – от 30 евро;

Продукты – от 200 евро;

Транспорт – от 40 евро.

Следовательно, следует рассчитывать на ежемесячные расходы на сумму около 1200 евро (более 44 тысяч гривен). Обратите внимание, что цены приблизительны и зависят от многих факторов , включая регион проживания, размер квартиры и т.д.

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