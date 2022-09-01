Испания – относительно недорогая страна для жизни в Европе, поэтому ее часто рассматриваются для миграции украинцы. Если вы решились на переезд за границу или планируете изменить обстановку и пожить в этой южной стране не один месяц, тогда эта информация будет полезна для вас.
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Рассказываем, сколько нужно иметь денег в кошельке, чтобы покрыть все расходы, которые вас ждут в течение месяца жизни в Испании.
Краткий обзор расходов для одного человека в месяц жизни в Испании
- Аренда жилья в больших городах – от 800 евро;
- Страхование – от 35 евро;
- Коммунальные услуги – от 70 евро;
- Интернет – от 30 евро;
- Мобильная связь – от 15 евро;
- Тренажерный зал – от 30 евро;
- Продукты – от 200 евро;
- Транспорт – от 40 евро.
Следовательно, следует рассчитывать на ежемесячные расходы на сумму около 1200 евро (более 44 тысяч гривен). Обратите внимание, что цены приблизительны и зависят от многих факторов, включая регион проживания, размер квартиры и т.д.
Актуальные цены на продукты в Испании
- Кофе 1 килограмм – от 3,65 евро;
- Вода 1,5 литра – от 0,65 евро;
- Пиво 0.3 литра – от 0,23 евро;
- Яйца 12 штук – от 2,99 евро;
- Упаковка хамона 50 грамм – от 1 евро;
- Макароны 1 килограмм – от 1,20 евро;
- Оливковое масло 1 литр – от 3,99 евро;
- Соль 1 килограмм – от 0,25 евро;
- Хлеб-багет – от 0,5 евро.