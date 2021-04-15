Современные технологии все больше вытесняют традиционные представления о рутинных вещах. Это касается и финансовой отрасли, ведь все меньше людей держат собственные накопления под матрасом, стремительно развивается мобильный банкинг, а способы управления деньгами становятся удобными и понятными благодаря онлайн-инструментам.

Во многих европейских странах наличные уже почти не используются, зато люди привыкли к деньгам в их электронном виде. Закордон 24 при поддержке партнера TransferGo проанализировал все преимущества и недостатки различных видов денежных переводов внутри страны и из-за границы.

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Движение денег внутри Украины

Переводы наличными

Самым большим недостатком денежных переводов наличными является то, что они отнимают много времени и имеют определенные ограничения по сумме, если отправитель не предоставляет документов, которые идентифицировали бы его личность.

С 28 апреля 2020 года в Украине вступил в силу новый закон, касающийся финансового мониторинга. Он направлен на борьбу с уклонением от уплаты налогов и противодействием легализации средств, полученных незаконным путем.

Чтобы перевести деньги наличными, необходимо выстоять очередь в отделении банка к кассе или к платежному терминалу. Кроме этого, после вступления в силу нового закона, гривневые операции ограничены лимитом в 5 тысяч для тех отправителей, которые не прошли идентификацию.

Наличные переводы в отделениях банков / Фото UA.News

Например, пополнить чужую или свою банковскую карточку наличными на более чем 5 тысяч гривен в терминалах банков без использования собственной карточки невозможно. На кассе обязательно надо предъявить паспорт, чтобы осуществить транзакцию более чем на сумму установленного законом лимита.

Онлайн-переводы

Для переводов с карты на карту ограничения в 5 тысяч гривен не действуют, поскольку человек автоматически проходит идентификацию, предоставляя финансовому учреждению документы еще во время открытия своего счета.

Кроме этого, больше нет необходимости идти в отделения и ждать в живых очередях, ведь большинство банков даже открывают счета клиентам в онлайн-режиме, а удобные мобильные приложения позволяют управлять собственными деньгами со смартфона.

Управлять собственными деньгами в режиме онлайн / Фото Pexels

Не доверять онлайн-переводам и бояться потерять свои деньги причин нет, ведь все современные платежные онлайн-системы оборудованы многоуровневыми инструментами защиты.

Переводы из-за границы

Из-за пандемии COVID-19 бесконтактные переводы и оплата услуг стали как никогда приоритетными. Ученые подсчитали, что на одной бумажной банкноте может быть более 26 тысяч различных бактерий.

Перевести деньги из-за границы в Украину бесконтактно теперь тоже очень просто, выгодно и надежно. Больше не нужно держать наличные под матрасом и везти их с собой, спрятав где-то среди нижнего белья, или передавать средства через перевозчиков.

Онлайн-сервис TransferGo предлагает своим клиентам осуществлять переводы из Европы всего за 30 минут – даже в выходные дни, с очень низкими комиссиями и без скрытых доплат.

Отправляйте деньги родным легко и надежно / Скриншот с сайта TransferGO

Получатель получит ту сумму, которую вы отправляете, ведь стоимость отправки не меняется во время перевода.

Компания предлагает своим пользователям три различные временные параметры для перевода. Если получение средств происходит на следующий день, то услуга вообще будет бесплатной.

Если нужно доставить деньги в течение 30 минут, то комиссия будет эквивалентна 2,99 евро (около 100 гривен), к концу рабочего дня – 1,99 евро (около 65 гривен).

Служба поддержки клиентов разговаривает на 9 языках, в том числе на русском и украинском, работает в разных странах и ежедневно обрабатывает сотни запросов. Команда профессионалов окажет профессиональную помощь по всем вопросам о работе сервиса.

Офис компании в Литве / Фото TransferGo