В аэропорту Мальты упрощают проверки для пассажиров: что изменится
Источник:34travel.me
Международный аэропорт Мальты объявил, что со следующего года будет упрощена проверка пассажиров. Они будут освобождены от определённых ограничений.
В аэропорту Мальты упрощают проверки
В частности, не будут изымать технику из багажа, а ограничения на провоз жидкости будут полностью сняты. При каких условиях это станет возможно и для чего – узнайте дальше!
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Передовые "умные" 3D-сканеры установят в зоне контроля, что позволит улучшить видимость содержимого багажа. Ожидается, что это технологическое обновление упростит проверки безопасности, что приведет к более быстрым и более эффективным процедурам.
Эти значительные изменения призваны улучшить общий опыт поездки для пассажиров и ускорить процесс проверки в аэропорту.
Подобные системы должны появиться и в других европейских аэропортах – в Праге, Хельсинки и Майорке.
Какие авиакомпании хуже всего перевозят багаж?
Удобное и эффективное обслуживание багажа - одна из ключевых составляющих пассажирского опыта. Впрочем, есть авиакомпании, которые не всегда относятся к этому соответственно. Неудивительно, что пассажиры жалуются на нерадивую перевозку багажа. Соответственно есть определенный рейтинг компаний, которые хуже всего перевозят багаж.
Какие авиакомпании хуже всего перевозят багаж / Фото UnSplash
Лидеры рейтинга: Ryanair, British Airways и EasyJet среди авиакомпаний с наибольшим количеством жалоб.
- Ryanair – 954;
- British Airways – 844;
- EasyJet – 565;
- Wizz Air – 552;
- Norwegian Airlines – 419;
- Flybe – 297;
- Turkish Airlines – 195;
- Virgin Atlantic 182;
- Tap Portugal – 160;
- Iberia – 105.
Авиакомпании Ryanair, British Airways и EasyJet стали фокусными точками в этом аспекте, заработав наибольшее количество жалоб на потерю, повреждение или задержку багажа.Заметьте: современная авиационная индустрия стремительно развивается, и ключевые авиакомпании стремятся удовлетворить потребности пассажиров. Так, несколько авиакомпаний презентовали новые и интересные услуги, которые сделают путешествие еще более комфортным и удобным. Они должны заработать в ближайшее время. Какие нововведения будут ожидать любителей путешествий – узнайте по ссылке.