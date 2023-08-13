Неудивительно, что пассажиры жалуются на нерадивую перевозку багажа. Рассказываем об авиакомпаниях, возглавляющих рейтинг неудовлетворенности пассажиров, и о советах, которые помогут избавиться от трудностей с багажом во время предстоящих перелетов.

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Какие авиакомпании получают самое большое количество жалоб на багаж?

Лидеры рейтинга: Ryanair, British Airways и EasyJet среди авиакомпаний с наибольшим количеством жалоб.

Ryanair – 954; British Airways – 844; EasyJet – 565; Wizz Air – 552; Norwegian Airlines – 419; Flybe – 297; Turkish Airlines – 195; Virgin Atlantic 182; Tap Portugal – 160; Iberia – 105.

Авиакомпании Ryanair, British Airways и EasyJet стали фокусными точками в этом аспекте, заработав наибольшее количество жалоб на потерю, повреждение или задержку багажа.

Ryanair

Новые данные свидетельствуют, что за последние пять лет пассажиры Ryanair потеряли больше багажа, чем любая другая британская авиакомпания. По данным Forbes Advisor, бюджетная авиакомпания получила почти 1000 жалоб, связанных с багажом в период 2018 – 2022 годов. Жалобы касались утраченного, поврежденного или задержанного багажа.

В то же время представитель авиакомпании заявил: "Ryanair выполняет более 3 200 ежедневных рейсов в более чем 230 пунктов назначения и является лидером отрасли с наименьшим количеством случаев потери багажа. Все утверждения об обратном являются ложными, в том числе и это исследование Forbes".

British Airways

Крупнейшая авиакомпания Британии занимает второе место по количеству жалоб на багаж, получив 844 жалобы за последние пять лет. Эта цифра не учитывает общее количество пассажиров авиакомпании, а это означает, что вероятность потерять или повредить чемодан у Ryanair не выше, чем, например, у Iberia.

Согласно недавнему опросу, за последние пять лет 28% пассажиров в Великобритании сталкивались с проблемами из-за ненадлежащего обращения авиакомпаний с их багажом, а у 2% из них багаж был потерян и не найден.

Какие авиакомпании получили больше всего жалоб на перевозку багажа / Фото UnSplash

Как обезопасить багаж во время путешествия: советы

Прежде всего, следует оформить туристическое страхование. В общей сложности 87% опрошенных покупают полис во время бронирования авиабилета или даже за несколько недель до путешествия. Убедитесь, что выбранная страховка покрывает все, включая технику.

Сдавайте багаж в камеру хранения (только в случае необходимости). Это снизит вероятность потери ваших вещей.

Убедитесь, что бирка на чемодане верна. Если это не так, ваш чемодан могут отправить не по назначению.

Проверьте правила перевозки багажа вашей авиакомпании. Некоторые компании достаточно щедры, и позволяют взять большую ручную кладь.

Снимите с багажа бирки из предыдущих путешествий. Они могут вызвать путаницу работников службы обработки багажа.

Сфотографируйте содержимое багажа на случай, если потребуется подать претензию, если он пропадет.

Обратите внимание: две самых популярных европейских бюджетных авиакомпаний Ryanair и Wizz Air постоянно конкурируют. Тем более что их маршрутные сети все чаще пересекаются. И эта конкуренция очень выгодна пассажирам. Ведь поэтому обе авиакомпании часто объявляют распродажи билетов и выгодные акции. Но какой из лоукостеров в конце концов дешевле – узнаете в материале.