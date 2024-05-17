"Немедленно домой": одна из самых популярных столиц Европы объявила войну туристам

Летом 2024 года мировой туризм впервые должен выйти на допандемийный уровень. Путешественники радуются, а люди, которые живут в популярных туристических городах, ждут начала сезона с ужасом. К борьбе с туризмом присоединилась еще одна европейская столица.

Протесты против туристов в Европе набирают обороты. В частности, жители Канарских островов вышли на улицы из-за ситуации с недвижимостью. Наплыв туристов настолько мощный, что людям приходится ночевать в собственных автомобилях или даже пещерах.

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Между тем испанская Малага призывает туристов "валить домой". А Венеция ввела для них платный вход.

Афины присоединились к протестам

Греция – одна из стран Европы, которая больше всего страдает от чрезмерного интереса со стороны путешественников. В частности, чтобы спасти легендарный Акрополь, ввели специальные "элитарные туры".

Между тем в мае 2024 года к антитуристическим протестам присоединилась столица – древний город богов и героев – Афины. Местные жители заявляют, что туристы буквально вытесняют их из домов. Люди вынуждены менять работы и переезжать как можно дальше от Афин. Это влияет на их жизнь и не позволяет строить планы на будущее.



Жители Афин страдают от туристов / Unsplash

Местные жители выходят на протесты. Кроме того, они пишут на зданиях послания для туристов. В частности: "туристы, немедленно возвращайтесь домой!", "греческое государство убивает", "туризм убивает город", "нет туристов – нет хипстеров", "сжечь Airbnb".