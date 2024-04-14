С 16 января 2023 года, туристы, которые приезжали в итальянскую Венецию на один день и не останавливались в городе на ночь, должны были платить туристический сбор. Его сумма составляла от 3 до 10 евро. Однако, с 25 апреля вступают в силу новые правила.

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Кому и когда нужно платить за вход в Венецию?

Прежде всего, новые правила будут касаться однодневных туристов, которые не остаются на ночевку. Однако, путешественников, которые останавливаются в отелях на ночлег придется регистрироваться в системе, чтобы получить официальное "освобождение от уплаты сбора" (зарегистрироваться и получить право на льготное посещение города можно по этой ссылке).

Плата будет применяться только в определенные время и дни в высокий сезон, в период с 25 апреля по 14 июля. А именно с 8:30 до 16:00 в периоды:

25 – 30 апреля,

1 – 5 мая,

11 – 12 мая,

18 – 19 мая,

25 – 26 мая,

8 – 9 июня,

15 – 16 июня,

22 – 23 июня,

29 – 30 июня,

6 – 7 июля,

13 – 14 июля.

Плата за вход (QR-код) в старый город составит 5 евро с человека на 1 день. В настоящее время нет ограничений на количество QR-кодов, которые распространяются ежедневно.

От уплаты сбора освобождаются:

местные жители и члены их семьи (при наличии документа, подтверждающего факт проживания в городе);

туристы, останавливаются на ночлег (при условии регистрации в системе, или получения бесплатного QR-кода в отеле);

дети до 14 лет (при наличии документов, подтверждающих возраст ребенка);

владельцы Европейской карты инвалидности (Disability Card) и их спутники (при предъявлении карточки).

Заметим, осуществить оплату можно через специальную онлайн-платформу. На целевой странице официального туристического сайта города Venezia Unica нужно выбрать даты путешествия и произвести оплату, чтобы получить QR-код.

Что нужно знать о платном входе в Венецию / Фото Unsplash

Какое наказание за игнорирование туристического сбора в Венеции?

Контроллеры будут размещены на главных входах в город и возле них, в частности на железнодорожном вокзале Санта-Лючия. Они будут осуществлять выборочные проверки посетителей.

Если контролеры зафиксируют нарушения, то туристам без билета будет предложено приобрести его у местных операторов. Но путешественники рискуют получить штраф в размере от 50 до 300 евро