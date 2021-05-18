На Родине у парня остались мама и брат с его семьей, а также множество друзей. Закордон 24 расспросил у Юрия о его пути к успеху, жизни в Варшаве и о том, как ему удается поддерживать связь с родными, находясь за границей.

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Переезд в Польшу

Юрий рассказывает, что никогда не думал об эмиграции из Украины, и никогда не было такой возможности. Он всегда любил родной Львов, однако иногда у юноши возникали мысли, что он хочет попробовать что-то новое, а душа желала изменений.

Однажды парень нашел вакансию в компании TransferGo, и после трех собеседований предложение работы в Польше стало толчком к его переезду за границу. Сначала Юрий работал на должности Community Manager, но сейчас является менеджером по маркетингу.

Я работаю с украинским рынком и отвечаю за развитие социальных сетей, работу с инфлюенсерамы и координирую партнерские проекты, которые помогают продвигать бренд компании,

– рассказывает Юрий.

Кроме этого, парень занимается реферальной программой сервиса TransferGo, которая позволяет пользователям получать бонусы за рекомендации друзьям.

Юрий Синенький на презентации Справочника для украинских мигрантов / Фото Юрий Синенький

О жизни в Варшаве

Юрий откровенно признается, что еще ни разу не пожалел о своем решении переехать за границу. В Польше он чувствует себя почти как дома, и дня не может вспомнить, чтобы не услышал на улицах Варшавы украинского языка.

Я очень радуюсь, когда встречаю земляков! Всегда спрашиваю, откуда они, чем занимаются здесь, делюсь собственным опытом жизни в Варшаве,

– отмечает парень.

В столице Польши Юрий отмечает высокий уровень комфорта. Ему очень нравится то, как организована система общественного транспорта Варшавы – можно приобрести отдельную карточку, баланс которой легко пополнить, и не нужно передавать наличные водителю.

Юрию нравится уровень комфорта в Варшаве / Фото Юрий Синенький

Также здесь очень хорошо развиты велоинфраструктура и велосипедная культура. На двухколесном экотранспорте ехать на работу для парня – полное удовольствие. В выходные дни в Варшаве юноша наслаждается местными парками, в частности его любимым является Pole Mokotowskie.

Вещей, к которым пришлось бы привыкать, на самом деле, почти не было. Единственное, чего мне здесь не хватает – книг на украинском языке, поэтому стараюсь привозить их из Львова,

– выделяет Юрий.

Еще до переезда Юрий часто бывал в Варшаве, и именно отсюда обычно начинались все его путешествия, ведь город является неким "транспортным хабом" на карте Европы. В доковидные времена отсюда летало очень много бюджетных рейсов по очень приятным ценам.

Именно из Варшавы юноша летал вместе с друзьями в Стокгольм, Лиссабон, Тель-Авив и др. В условиях пандемии путешествовать стало сложнее, однако и это не останавливает Юрия. Он начал открывать для себя интересные места внутри Польши, и каждый раз на уик-энд выбирает новый город для путешествий, куда отправляется один или с друзьями.

За все время жизни и работы в Польше парню удалось побывать в Торуне, Быдгоще, Познани, Вроцлаве, Кракове, Лодзи, Сандомире и многих других городах. Юрий признается, что такие путешествия выходного дня дают ему заряд эмоций и вдохновения на всю неделю.

Юрий посетил городок Быдгощ / Фото Юрий Синенький

Смешной случай произошел с Юрием в одном из ресторанов Кракова. Он был очень голодным, и заказал Zupa owocowa, надеясь, что наестся овощного супа.

Это стало жизненным уроком для парня, ведь он очень удивился, когда официант принес ему сладкий фруктовый суп. После этого Юрий навсегда запомнил, что в польском языке owoce – это фрукты, а warzywa – овощи.

Кроме этого, работая на международную компанию, юноша успел побывать в рабочих командировках в Берлине, Вильнюсе и Стамбуле. В связи с пандемией, масштабные встречи с сотрудниками перешли в онлайн, но парень не теряет позитивного настроения, и надеется, что уже скоро он встретится с коллегами за чашкой кофе где-то в Турции или Германии, чтобы обсудить новые интересные идеи.

Юрий Синенький с коллегами в командировке / Фото Юрий Синенький

Коммуникация с друзьями и родными

Несмотря на карантин, Юрию удается посещать родной Львов хотя бы раз в 3 месяца. Большинство друзей парня переехали в Киев, однако неизменным городом для встреч остается город Льва, особенно на Рождество и Пасху. Когда возможности приехать нет, юноша коммуницирует с родными и близкими с помощью видеосвязи.

Многие друзья Юрия пользуются услугами компании, в которой он работает. По реферальной программе "Пригласи друга" от TransferGo он дополнительно заработал около 150 евро.

У парня достаточно часто возникает необходимость воспользоваться сервисом самостоятельно. С помощью TransferGo он оплачивает коммунальные услуги в Украине и делает подарки родным и близким. Кроме этого, Юрий недавно переводил деньги за услуги репетитора по французскому языку в Украину.

Юрий сам пользуется сервисом компании TransferGo / Фото Юрий Синенький