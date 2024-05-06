Греческая деревня Дерми расположена на берегу Ионического моря. Оно может похвастаться фантастически красивыми пляжами, а также – яркой ночной жизнью.

Обратите внимание Главная тайна Франции: какой самый загадочный город Европы стоит посетить в 2024 году

В последние годы Албанская ривьера – туристическое место, которое развивается наиболее активно. В то же время там еще сохранились довольно демократичные цены.

В частности, в Дерме могут арендовать довольно бюджетное жилье, а также – найти замечательные заведения с местной кухней и классными коктейлями. Албания славится своими блюдами из свежих морепродуктов. В то же время для веганов также очень вкусные предложения из местных овощей.



Пляжи Дерми – идеальное место для отдыха / Unsplash

Кроме того, отмечают, что в Дерми можно посетить немало замечательных локаций. В частности, местная пиратская пещера является одной из выдающихся локаций мира. Чтобы туда попасть, стоит приобрести экскурсию на лодках.

Как добраться до Дерми

Аэропорт во Влёре сейчас находится на этапе строительства. Именно поэтому единственный вариант – прилететь в аэропорт Тираны. Оттуда можно добраться до Дерми за 3 часа. Ехать можно автобусом или арендовать автомобиль и самому преодолеть дорогу, делая остановки в живописных уголках Албании.